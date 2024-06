Podría ser que no guste el partido VOX, ni los rivales de la ideología de género, ni las cautas posiciones sobre derechos civiles, inmigración y seguridad. Podría ser que no guste que un presidente dé batalla cultural con audacia y valentía. Podría ser, pero los liberales no somos manada y gustamos del libre pensamiento.

Lo complicado es que estamos en medio de una batalla cultural, ¡qué duda cabe! El mundo vive tiempos recios, las ideas de la libertad tienen enemigos múltiples y poderosos y es difícil no cruzar espadas. Hoy —más que nunca— no hay vida en baño maría, sino verdades incómodas y deber de uso de sentido común. ¿Qué parte del discurso de Milei en VIVA24 irritó más a los zurdos y apologistas de la ideología de género y la tiranía de las minorías?

¿Haber dicho que las élites globales han sido cautivadas por los cantos de sirena socialistas, a través de ideas, discursos y valores que se han colado en el sentido común de nuestras sociedades? ¿Remarcar que la justicia social siempre es injusta porque implica un robo y un trato desigual frente a la ley y que cada intento de los políticos por hacerse los buenos termina perjudicando la generación de riqueza y el conjunto de la sociedad? ¿Haber enfatizado que no se dan cuenta o no parece importarles que el costo de sostener esta pantomima de los “progres” sea subvertir todos los valores que hicieron a la civilización occidental la punta de lanza de la historia del progreso humano?

No lo sé, creo que les molestó que los saquen al fresco con un ¡BASTA! al autoflagelamiento y la culpa de Occidente, con otro ¡BASTA! a la intromisión del Estado en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, con un volvamos a defender los valores que hicieron grande a Occidente y con otro volvamos a defender la vida, la libertad y la propiedad.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis