Que Mora haya agredido así a su esposa y que el Partido Morado haya reaccionado tan mal a este hecho no es el principal motivo para no votarles (y eso que no le han hecho trizas como si hubiese sido un naranja, un amarillo o un aprista. En la vergonzosa portada de La República de este viernes se colocó enanita la noticia de Mora. Supongo que habrá sido porque la sobrina Claudia Cornejo Mohme es candidata morada). Tampoco que Julio Guzmán sea absolutamente “light” y “veleta” o que su lista congresal recoja ultracaviares (¡Pepi Patrón!) o saltimbanquis de partidos (Gino Costa), ni que su gurú económico Sagasti haya demostrado carecer de criterio al pedirle un autógrafo al emerretista Serpa o que los morados sean la lista congresal escondida del oficialismo vizcarrista. Tampoco que jamás nadie haya explicado quién financia al Partido Morado; cómo hicieron para pagar la costosísima tarea de recoger firmas para inscribirse (por ejemplo, Cuarto Poder jamás ha hecho un informe sobre esto).

Todas las razones anteriores sobrarían para que un votante medianamente inteligente e informado no les votase, pero ese elector prácticamente no existe en el Perú en ningún nivel (muchos del sector A/B+ votan por Alberto de Belaunde, tal como lo hicieron por Susana Villarán, básicamente porque le ven como un G.C.U. (gente como uno) como ellos y les gusta su apellido). Pero yo tengo una razón aún peor que todas las anteriores: el importante personero legal del Partido Morado es nada menos que Marco Zevallos, exregidor y exmano derecha de Villarán, que está siendo procesado por el dinero brasileño en la revocatoria (ver https://peru21.pe/politica/susana-villaran-juez-dicta-comparecencia-restricciones-ex-funcionario-marco-zeballos-nndc-487989-noticia/). Ya si con esa siguen votando morado, jódanse por bobos.