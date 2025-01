Mi hija ya va a despegar

Nos hemos juntado un grupo de padres de familia, “amigos/conocidos”, del colegio de mi hija. Nos congrega el siguiente acontecimiento: nuestros hijos se van a estudiar al extranjero, unos becados, otros con la suya o la de sus viejos mejor dicho. Y se nos ocurrió a cinco de nosotros generar esta reunión para llenarlos de parabienes y, de paso, darles algunos consejos para la aventura que están iniciando: la de convertirse en adultos.

Llovieron las recomendaciones de no te drogues, cuidado sales en bola, estudia duro y parejo, si te das cuenta de que no te gusta, me llamas y regresas a esta que siempre será tu casa, no vayas mucho a fiestas.

¿Estoy de acuerdo con todas las anteriores? SÍ.

¿Se las doy a mi hija? NO, porque esas técnicamente ya quedaron ancladas a lo largo de su niñez. Así que para qué gastar saliva innecesariamente.

Más bien, sí creo necesario que tengas en cuenta mis siguientes comprobaciones de vida y aquí, tal como lo hice en dicha reunión, las comparto ahora con ustedes, quién sabe, a lo mejor sirven de algo. Importante: son comprobaciones mías, no reglas de vida, no leyes universales. Si te hacen sentido, las tomas; si no, pasa a la siguiente página y nadie se ofende.

1.- El éxito no tiene absolutamente nada que ver con “el saber”, sino más bien con la capacidad que tengas de identificar, predecir y darles trámite a las emociones ajenas y propias. Pero, sobre todo, te podrás desenvolver exitosamente en el mundo en tanto y en cuanto tengas una identidad propia, construida con base en lo que a ti te hace feliz, lo que te expande, te gusta, te llena, te genera plenitud. No con base en las expectativas ajenas.

Jamás hagas algo para gustarles a los demás, menos aún para quedar bien con los demás y muchisísisimo menos aún porque todos lo están haciendo. Porque en el preciso instante en el que yo pongo lo que soy, lo que quiero ser, lo que tengo, en manos de la opinión de los demás, automáticamente me habré convertido en el títere de la sociedad, y todo lo que yo tengo para dar quedará anulado. Mi paz mental, mi equilibrio emocional no puede estar en manos de los que me rodean según sus expectativas.

Y eso incluye en primer lugar a nuestros padres. Yo no puedo ser, pensar ni hacer lo que necesariamente mis padres quieran. Así, desde su punto de vista y amor, ellos consideren que es lo mejor para mí, yo necesito ir por mi propia evidencia, así me vaya a equivocar. Y eso duele, genera distancias y resentimientos absurdos cuando se trata de padres poco o nada trabajados y resueltos emocionalmente. Pero es necesario porque, de otra manera, el boleto a la infelicidad está garantizado. ENTRÉNATE EN EL MARAVILLOSO Y PLACENTERO ARTE DE SER TÚ MISMO Y A LA MIERDA SI LE GUSTA O NO A LOS DEMÁS.

2.- Los cambios realmente importantes y trascendentales en tu vida van a venir de la mano de una ruptura, quiebre, hartazgo, dolor profundo o cualquier situación que estés protagonizando y sientas que ya no resistes más. Cualquiera de las anteriores será el mechero, la chispa, el bujiazo para, de ahí en adelante, transformarte y cambiar. Adicciones, hábitos, maneras de pensar, etc., etc., solo ocurren en momentos de quiebre en la vida. Te va a doler un montón, vas a berrear, te va a parecer imposible, creerás que ya no puedes más: sí, sí, sí y sí a todas las anteriores. Para qué te voy a mentir, entre gitanos no nos vamos a leer las manos. Nadie dijo que sería fácil la vida. La posibilidad de elegir es siempre tuya. ¿Sigo siendo esto que no me gusta, me incomoda y no me hace feliz, pero ya qué importa porque estoy acostumbrado? O me cago de miedo y sé que me va a doler, pero tengo la vida que quiero. USTED DECIDE. HÁGASE USTED MISMO.

3.- Ir a terapia no es de locos. Trabajar en ti, reconocer de dónde vienen tus fantasmas, irte al sótano de tu existencia, navegar en tu dolor, reconocerte en tu luz y en tu oscuridad, saber quién eres a lo largo y ancho de toda tu humanidad te hace libre. Reconocer lo que te detona, cuál es su raíz en tu ser, darte cuenta de que tu diálogo interno (eso que te dices a ti mismo, lo que piensas de ti) es simplemente una reproducción automática de lo que tus padres te dijeron toda la vida desde niño; es la vocecita de tus viejos que quedó grabada en tu cerebro. Somos o creemos que somos lo que los demás interpretaron de nosotros y nos terminaron rotulando, categorizando. Ve a terapia y descúbrete. YO NO SOY LO QUE ME DIJERON O LO QUE LOS DEMÁS INTERPRETARON.

4.- Yo no soy lo que tengo, yo no soy mi trabajo, yo no soy mi posición social. Todo eso es externo. Lo que estamos viendo ahorita en las redes sociales, gente que se toma fotos con autos de lujo que, además, ni siquiera son suyos, son literalmente prestados para la foto; los filtros para “verte joven” (mejor según quién) o para esconder la edad (como si las arrugas ofendieran o fueran signo de menor valía), las marcas de ropa. Todo lo anterior y más para medir quién soy y cuánto valgo en función de lo que tengo. Nos estamos olvidando que el tener es una consecuencia de lo que yo pongo en el mundo, de cuánto aporto desde mi proposito, qué valor le agrego a los humanos que me rodean.

Poner mi bienestar emocional en el “que pensarán de mí si me visto de tal o cual manera con esta u otra marca, y el carro con el que llego les gusta o no” es simplemente convertirme en una marioneta. ¿CUÁL ES MI VALOR EN EL MUNDO?

5.- Cada vez que dejas a tus hijos frente a una pantalla porque sí, pues, qué flojera, qué jodido, qué agotador es ser mamá/papá y educar, al menos no te engañes y hazte cargo de que los estás recagando, los estás lanzando salvajemente a un espacio en el que neurológicamente, cognitivamente, socialmente, emocionalmente están siendo “entrenados” para estar en absoluta desventaja. Ya hay estudios. Estamos frente a una generación literalmente retrasada en el habla, el movimiento, cero capacidad de retención gracias a la dopamina instantánea de cada 3 segundos, que es lo maximo que un chico al día de hoy resiste estar concentrado frente a un estímulo en pantalla, y de ahí siguiente imagen, next, swipe up. Cero capacidad de comprensión, cero capacidad lectora. ESTÁS EMBRUTECIENDO A TUS HIJOS.

6.- Si te pasas la vida mirando a los demás, automáticamente te dejas de cuidar a ti mismo. Estás más pendiente de lo ajeno que de lo propio. Te sientes insuficiente, habitas la carencia absoluta. No es necesario hacer cada vez más, es más bien necesario hacer cada día lo que te haga mejor a ti. No tienes que ser más que alguien. El único ser humano con quien deberías medirte todos los días es contigo. Hoy seré mejor que ayer, un poquito mejor, un pelito, lo que me alcance.

7.- NUNCA TE ACOSTUMBRES, NUNCA DES POR SENTADO QUE LO QUE HOY TIENES ASÍ ES, SERÁ Y DURARÁ PARA TODA LA VIDA. NO ES CIERTO. MIENTRAS MÁS CLARO LO TENGAS, MIENTRAS MÁS LO HABITES, MIENTRAS MÁS CLARO ESTÉ EN TU SER QUE SIMPLEMENTE “HOY TIENES LA OPORTUNIDAD…”: HOY TENGO LA OPORTUNIDAD DE TENER AGUA CALIENTE, DE COMER ESTE FILETE, ETC., ETC., EN ESE PRECISO INSTANTE CAES EN CONSCIENCIA DE QUE ESTÁS SIENDO GENEROSAMENTE BENDECIDO Y ESO SE AGRADECE. AGRADECE TODO, TODOS LOS DÍAS.

Alas y buen viento, chiquillos. Ustedes, como si fueran una nave espacial, ahora les toca volar por el espacio. Y ya saben, en caso de que sea necesario ajustar alguna tuerca al cohete, aquí estamos en su base espacial de confianza para ajustar alguna tuerca y sigan su viaje.

PUTA MADRE, QUIERO LLORAR, MI HIJA YA VA A DESPEGAR.