Hay una serie que he visto más que el resto. Una serie que me ha acompañado desde la adolescencia. No solo a mí, sino a millones de personas en el mundo. Hablo de la serie Friends, que vio la luz en 1994 y culminó 10 años después. La serie fue tan exitosa, que los productores y actores aún ganan millonarias regalías al año, gracias a su fiel audiencia y a la nueva que va descubriendo a los 6 amigos en Nueva York. Tan exitosa, también, que muchos de sus actores sufren aún el encasillamiento de sus personajes.

Esta serie no es mi favorita. Puedo enumerar al menos 5 programas de comedia que me han causado risas más sinceras e inteligentes. Es una serie popular con un sentido del humor bastante general para poder llegar y agradar a una generosa porción de la población en todo el mundo. Sin embargo, es una serie que me ha acompañado desde la pubertad, cuando empecé a entender las bromas y las situaciones, ajenas o ininteligibles para un niño.

Lamentablemente, desde inicios de este año, Friends ya no está disponible en Netflix., como lo había estado por muchos años para todo Latinoamérica. No sé quién tuvo la genial idea, pero ya no tengo al alcance su compañía. Pues eso era para mí. Cada vez que comía en mi casa, acompañaba mi plato con un episodio al azar de la serie, un episodio que ya había visto decenas de veces y que no tenía que seguir para saber qué pasaría, pero el simple hecho de tener la compañía de mis “amigos” era una sensación agradable.

Estoy convencido de que no soy el único que tiene esta nostalgia cuasi romántica con una producción televisiva que terminó hace 17 años, ya que la serie no solo suple de acompañante, sino que también puede hacer el rol celestina para ayudar a jóvenes parejas a tener algo en común y que pueda ocupar esos silencios incómodos al inicio de una relación.

Es cierto que hay otras series que pueden suplir el rol de acompañamiento cuando no queremos pasarnos horas decidiendo qué ver y simplemente queremos confiar en la reconfortante comedia de esta sitcom, pero hay una relación entre la serie y yo. Es como un amigo de toda la vida que tal vez no es el más cercano, pero siempre ha estado ahí y su presencia te resulta familiar, cercana y suficiente. Ahora que nos hemos alejado siento que la serie y yo estamos en un “break”.

