Merecido reconocimiento

¿Se acuerdan de esa corriente de opinión contra los Juegos Panamericanos que cobró fuerza hace un par de años? Se decía que seríamos incapaces de organizarlos; que serían un despilfarro y un sinsentido. Fueron varios los periodistas que se subieron a ese tren y no faltaron los políticos regañones que hicieron lo mismo. Es que pocos nos ganan cuando nos queremos quejar.

Hoy veo con entusiasmo cómo Carlos Neuhaus y su equipo, a punta de resultados y cumpliendo lo ofrecido, han dejado tirando cintura a sus críticos. Seguro no es perfecto, pero el resultado general es muy positivo.

He visto de cerca lo difícil que ha sido este proceso. Cuando nombraron a Neuhaus, ya habían pasado casi tres años desde que Lima ganó la sede y no se había movido un dedo. En el MEF no querían soltar los recursos, en la MuniLima le echaban la culpa a la gestión anterior de haber asumido esta responsabilidad, mientras que el Minedu y el MTC se tiraban la pelota entre sí para ver quién acogía el proyecto especial para la organización.

Mientras tanto, Neuhaus y su equipo trabajaban. En el proceso les llovieron críticas cuando decidieron hacer un acuerdo gobierno a gobierno con el Reino Unido para recibir su asistencia en los procesos de licitación y construcción de obras. Pero es justamente gracias a ese acuerdo y asesoría que se logró invertir 10 veces menos que en las olimpiadas de Londres, y el proceso parece haber tenido una nitidez que se contrapone a lo de siempre. Esta ha sido una lección de profesionalismo.

Luego de esto ya no parece una broma exagerada esta afirmación que leí por ahí: ‘Ahora deberían pasar a Neuhaus a la reconstrucción con cambios, de ahí a resolver los pendientes del terremoto de Pisco, luego a Loreto y, ya por qué no, que termine también viendo Lava Jato’.