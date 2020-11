“Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”. (Abraham Lincoln).

Durante meses, el presidente Vizcarra afirmó que nunca se había reunido con Antonio Camayo, implicado en el caso de Los Cuellos Blancos. Sin embargo, las conversaciones entregadas por un aspirante a colaborador eficaz entre Vizcarra y el exministro de Agricultura Juan Manuel Hernández demuestran que sí se reunieron. Además, el peritaje de la Fiscalía ha determinado que la foto en la que se aprecia a Vizcarra abrazando a Camayo sí es verdadera y habría sido tomada en el Country Club.

Por otro lado, Vizcarra afirmó que nunca complotó contra Kuzcynski (PPK). Sin embargo, las conversaciones entre Vizcarra y Hernández demuestran que sí. En estas, Vizcarra le pide a Hernández que le diga (¿a los fujimoristas?) que no renunciará si vacan a PPK y, además, le pide que “[la vacancia] no se vea como un atropello”. Asimismo, no hay que olvidar que a PPK se lo quiso vacar por mentir, y aquella es la misma acusación que pesa sobre Vizcarra. Pero cuando el acusado era PPK, Vizcarra nunca pidió prudencia por la gobernabilidad, ni que se investigue a PPK después de su mandato, sino que dejó de contestarle el teléfono y esperó a que lo llame la canciller Aljovín para avisarle que PPK había renunciado, pero cuando es él el acusado, le importa la gobernabilidad, pide que se le investigue después de su mandato, e incluso sus defensores llaman golpistas al Congreso.

El daño ocasionado a la institucionalidad bajo este gobierno es catastrófico, pero sus efectos recién serán notorios en el siguiente gobierno. Mientras tanto, la población seguirá aplaudiendo las interpretaciones fácticas y no se dará cuenta hasta que sea muy tarde.