El fiscal Domingo Pérez parece haber perdido la noción sobre lo sensato y lo descabellado. Tal es así que, la semana pasada, interrogó al magistrado del Tribunal Constitucional José Luis Sardón por haber sido “director” de Reflexión Democrática (RD), ONG que aportó a la campaña de diversos candidatos al Congreso el año 2011.

Por un lado, el fiscal Pérez manifestó que Sardón fue director de RD, lo cual no es preciso, puesto que Sardón fue vocal del consejo directivo de la ONG y no director, como asegura Pérez.

Por otro lado, RD buscaba capacitar a políticos que aspiraban a ser congresistas y evitar la improvisación que hoy impera. Por ello, la ONG financió a 23 candidatos, de los cuales solo ocho eran de Fuerza 2011, pero aquello parece ser inverosímil para Pérez, quien se enfoca únicamente en los ocho fujimoristas y no en los 15 restantes. Asimismo, y como reveló Sardón en una entrevista (Correo, 20 de diciembre de 2019), diversos profesionales fueron expositores en coloquios que la ONG brindaba a los candidatos, entre ellos Fernando Tuesta, a quien difícilmente se le podría considerar fujimorista.

Además, según lo expresado por Sardón, la selección de participantes para las capacitaciones eran personales, no partidarias, por lo que no se buscaba favorecer a un partido, sino capacitar a candidatos de diversas tendencias. Y aquello también sucede en la mayoría de países institucionalizados del mundo, donde think tanks capacitan a futuros políticos.

Las investigaciones son necesarias, pero de ninguna manera se puede permitir que excesos, que más parecen abuso de autoridad, vendettas y necesidad de atención mediática, embarren el trabajo del equipo especial Lava Jato. Por ello, el fiscal Pérez debería mostrar más seriedad y evitar hacer espectáculos que dañen honras.