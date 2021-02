Mendoza con un pie afuera

Lescano y Arana deben de estar felices con el informe sobre Verónika Mendoza de ayer en Perú21 porque eso significaría su descalificación y que ellos capturen el voto mendocista. Veamos: el JEE detecta que Mendoza no ha declarado un terreno cusqueño y le advierte que la excluiría por omisión de información, dándole solo un día para responder. Mendoza contesta que ya no era dueña del terreno cuando se inscribió como candidata, pues en noviembre lo había cambiado con sus dos hermanas por un piso y su garaje limeños y presenta un contrato privado, certificado por la notaria cusqueña Antonieta Ocampo Delahaza. El JEE responde que, según la Corte Suprema y el JNE, una copia legalizada no vale en estos casos y que debería ser excluida, pero luego sorprendentemente la deja en carrera por el “derecho de participación”. ¡Así no fueron de generosos con otros candidatos, como Olivera, Cillóniz, etc.!

Pero lo mejor es la red de familiares y afines de esta movida: la notaria Antonieta Ocampo es madre de Álvaro Campana Ocampo, el mandamás en JPP, partido mendocista interesado en que Mendoza siga en carrera. El abogado del acuerdo es Alexis Castro Ocampo, sobrino de Antonieta, primo de Álvaro y simpatizante tuitero de JPP. Jorge Millones, actual marido de Mendoza, es viudo de una hija de Antonieta, con quien tuvo un nieto de esta. Millones ha elogiado políticamente a Antonieta (la notaria es marxista) en la web (en La Mula) y viceversa. Con tantos vínculos… ¿Antonieta no les habrá hecho un favor a la carrera, certificando que ese documento era supuestamente de noviembre para sacarles de apuros? ¿Y no violó la ética notarial al certificar así a allegados y debe ser sancionada?

¡El postre es que retiraron después la minuta de la notaría de Antonieta, así que el terreno sigue siendo formalmente de Verónika y parte del piso de sus hermanas! ¿No fue todo una SIMULACIÓN?