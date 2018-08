Mejor por tercios

Cada día, los peruanos se convencen más de que los escándalos del Congreso son un motivo para cerrarlo. Pero al ser una propuesta inconstitucional y descabellada, muchos se conforman con la demagógica proposición de prohibir la reelección de congresistas.

La propuesta de Vizcarra ha sido muy aplaudida por la mayoría de la población que, de manera muy ingenua, cree que evitando la reelección del 27% de congresistas mejorará la calidad del Parlamento. Esa es la errónea idea que tiene la mayoría de las personas que, cada 5 años, nos subestiman pensando que no somos capaces de elegir a peores representantes. Porque el problema no es que malos candidatos se postulen, sino que sean elegidos.

El Congreso actual deja mucho que desear. Sin embargo, prohibir la reelección no será la solución, debido a que la verdadera molestia de los electores no es que malos congresistas se reelijan, sino tener que esperar 5 años para cambiarlos, y no me refiero a una revocatoria, sino a renovar por tercios el Congreso. Pero lamentablemente, el presidente pecó de populista e ingenuo y su aprobación lo demuestra. Si está dispuesto a rectificarse, debería instar al Parlamento a cambiar la no reelección por la renovación por tercios. Aquel mecanismo permitiría a los ciudadanos reestructurar la conformación de las bancadas cada cierto tiempo. Asimismo, habría menos candidatos por elección, lo que permitirá a los medios de comunicación investigar a profundidad a cada uno y que los electores no se lleven sorpresas como en la actualidad.

La propuesta está en manos del Congreso y puede ser la última oportunidad de dejar el populismo que lo caracteriza y hacer una reforma seria.