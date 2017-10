¿Cómo medir el endeudamiento personal?

Endeudarse no es malo; después de todo, para poder comprar un auto, un inmueble u otros bienes, la gran mayoría de personas se endeuda. Como el pago se realiza en cuotas mensuales durante varios años, endeudarse significa comprometer ingresos futuros que espera generar, para poder pagar.

¿Cómo puedo saber si estoy endeudado y no sobreendeudado? Podemos usar una regla práctica: sume usted todos los pagos mensuales que tiene que hacer por concepto de las diferentes deudas que tiene.

Luego compare ese total con el ingreso neto que recibe al mes. Lo que no debe pasar es que el pago mensual supere al 30% de sus ingresos. Me explico con un ejemplo.

Digamos que usted recibe al mes 1,000 soles. Lo máximo que puede destinar al pago mensual de deudas es 300 soles; si debe pagar más, entonces se encuentra sobreendeudado y tiene dos opciones: o aumenta sus ingresos o reduce sus gastos, pero lo que no puede hacer es endeudarse más. ¿Por qué? Porque en algún momento se tendrá que endeudar con otra entidad financiera para cubrir la deuda de la primera.

Otra idea clave es la razón del endeudamiento. Si el objetivo es gasto de capital, digamos, inversión en algún inmueble, estudios o similares, endeudarse no debería ser un problema, pues el uso de la deuda genera los ingresos futuros para poder pagarla, pero lo que no debe hacer es endeudarse para gasto corriente, como, por ejemplo, hacer el mercado del mes, a menos que pague el total al final de mes. La sugerencia es endeudarse para una inversión, pero no para gastos que no generan el dinero para el pago.

Si pasamos del plano personal al del gobierno, el asunto es igual, pues finalmente el manejo de las finanzas públicas es similar al de un hogar. ¿Se comportan los funcionarios del gobierno como lo harían con sus propias familias?