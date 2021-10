Nuevamente el gran Ricardo Uceda volvió a dar cátedra sobre otro tema de esos que la gran mayoría del gremio no escoge tratar –por ser espinoso, impopular y complicado– o lo trata de acuerdo a las versiones que sean más simpáticas para el público y para ciertas autoridades con las que quieren estar bien porque les abastecen de “primicias” (u otras cosas). Esa es la lógica de lo que en Europa están llamando los “populistas mediáticos”, gente que funge de periodista pero a la que en realidad lo único que le interesa es el rating, el tiraje, el aplauso fácil, el caer bien a la masa, el tener mucha exposición, el ser la estrella momentánea del twitter y lo más “políticamente correcta” posible. Por ejemplo, un “populista mediático” peruano jamás se atrevería a sostener que Merino, Ántero y Gastón Rodríguez son inocentes y que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, está haciendo demagogia legal y politiquería para las tribunas al acusarles disparatadamente de “homicidas por omisión impropia”. No. Un “populista mediático” callará (aun cuando sepa que son inocentes) o repetirá cual loro y aplaudirá cual foca la acusación fiscal. ¿O ya no se acuerdan como muchos de estos actuaron antes así con Vizcarra o con los fiscales?

Lean por eso a Uceda (https://larepublica.pe/politica/2021/10/12/el-informante-tres-asesinos-por-ricardo-uceda/)sobre este caso. Lean los argumentos con los que demuele la acusación: un mandatario no es garante de la integridad de quienes participan en una manifestación, la acusación es demasiado genérica, no se ha demostrado que los acusados conocían que la policía estuviera empleando municiones prohibidas, no hay pericia de la escena del crimen y no se han hallado las armas ni los autores materiales. Y de prosperar esta acusación, entonces también Sagasti sería un “homicida por omisión impropia” por los abatidos en las protestas agrarias.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Juan Cadillo: "Soñé con una educación mejor"