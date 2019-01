Medias voces y silencios…

-Vizcarra negó el 9 de enero pasado que su empresa C y M Vizcarra haya sido proveedora de Odebrecht. El programa Panorama confirmó este domingo que C y M sí trabajó con el consorcio Conirsa (Odebrecht, GyM y otros). Solo unos pocos medios han dado cuenta de esta noticia (y algunos ni siquiera). Me cuentan que José Graña declaró este 11 de enero pasado ante el fiscal Pérez por segunda vez, pero no vi esa noticia por ningún lado. ¿Y por qué las declaraciones de Graña jamás se “filtran” a los medios, como ocurre TAN a menudo con otros interrogados?

-El cerebro de Einstein se encuentra resguardado y sujeto a continuos estudios en el Departamento de Patología del hospital de la Universidad de Princeton. Sugiero al congresista Rogelio Tucto que también legue su masa cerebral a Princeton, a fin de que los neurólogos la analicen para la posteridad, pues sus recientes manifestaciones a favor de la Venezuela chavista, así como otras pasadas sugiriendo el indulto a Guzmán, le revelan como el propietario de una portentosa inteligencia.

Tal como en Einstein, apuesto a que en el cerebro de Tucto la cisura de Sylvius es más pequeña, el lóbulo parietal inferior es 15% mayor que el promedio, posee un 73% más de células gliales y unas 47 mil neuronas por cm2 (frente a las 35 mil de promedio humano).

-Conozco de primera mano el célebre apotegma de Jaime Bayly sobre quiénes son rojos y por qué, pero no si esa frase que se le atribuye al premio nobel y disidente ruso Alexander Solzhenitsyn es de su autoría, aunque la rescato por su validez: “Ser comunista, inteligente y bueno es totalmente incompatible. Quien es inteligente y bueno no puede ser comunista. Quien es bueno y comunista no puede ser inteligente. Y por supuesto, quien es comunista e inteligente es imposible que sea bueno”.