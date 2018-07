Yo también me llamo Perú

P erú es una amalgama de razas y culturas, de credos y lenguas, de sueños y frustraciones, de nativos y foráneos que encuentran en nuestras tierras la calidez que les da el empuje para salir adelante. Y de la mano de esa diversidad, la nación que hace 197 años se emancipó y que va camino ahora a celebrar su bicentenario enfrenta tiempos difíciles, pero al mismo tiempo alentadores.

E n los últimos meses, el país ha sido sacudido por una sucesión de hechos que han puesto al desnudo la mala entraña de ciudadanos que, desde distintas esferas –social, política, judicial, empresarial– y bajo la careta de inmaculados, han privilegiado sus intereses personales a los de hombres y mujeres de a pie, a quienes deberían servir, proteger y defender.

R establecer la confianza no será fácil, pero tampoco imposible. La movilización de millones de peruanos en respaldo a nuestra selección de fútbol, el entusiasmo de un grupo de adolescentes que nos distinguen con medallas en un campeonato mundial de matemática, la honradez de un taxista que pese a su precaria economía devuelve el dinero olvidado por un pasajero en su auto y el arrojo de un policía que se enfrenta a delincuentes en su día de franco son hechos que nos alientan a pensar que vamos por buen camino, que no todo está perdido, que el Perú no se amilana y enfrenta sus desafíos con optimismo y a pie firme.

U nos pocos son los que han traicionado su compromiso con una nación que más de una vez se ha caído y muchas más se ha levantado. Somos mayoría los que actuamos con honradez y apego a principios éticos, los que cada día trabajamos y avanzamos sin buscar atajos y eso es precisamente lo que hoy, en nuestro aniversario patrio, debemos revalorar. En tiempos complicados para el Perú, recordemos lo que dijo Jorge Basadre: “El verdadero Perú es todavía un problema. Quienes caen en la amargura, en el pesimismo, en el desencanto, ignoran que el Perú es aún una posibilidad”. Está en nuestras manos convertir esa posibilidad en una realidad. ¡Felices Fiestas Patrias!