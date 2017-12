Si no me gusta, no es legal

El antifujimorismo fue decisivo para que PPK libere a… ¡Fujimori! ¡Esta es mi mejor Navidad desde niño! ¡De risas y cachita! Como escribí ayer, mis risotadas se iban a oír hasta la luna si PPK liberaba a Fujimori y así la desmentida vocera presidencial RMP, Borea, Cateriano, el dúo “Las Doncellas Rojas”, los mohmistas-laueristas de LR, los socialconfusos y los rojicaviares hacían el papelón de sus vidas al salvarle el cuello al tahúr, para que a continuación este libere a su monstruo máximo. Es casi un placer sexual verles mascar vidrio con ají. ¡Les agarraron de cojudos! ¡Qué momento Kodak! Priceless!

Y van a mascar más vidrio con ají cuando se enteren que ni su CIDH puede anular el indulto, pues como su mismísimo Papa caviar y ex magistrado CIDH Diego García Sayán declaró a Caretas (4/5/17), la CIDH invalida amnistías, jamás indultos. Muchos otros juristas (Amoretti, García Toma) coinciden. Pero, claro, la reacción roja no es acatar lo jurídico, porque algo no es legal (o no vale) si no les gusta, como me lo dejó en claro la congresista Pariona ayer. Y estos tampoco quieren enterarse que el indulto es una prerrogativa presidencial ABSOLUTA, que NO necesita por eso ser motivado en razones humanitarias: la Constitución prima sobre un reglamento. En todo caso, tampoco se necesita sufrir una enfermedad terminal: el encarcelado por terrorismo Gerardo Saravia, que hoy trabaja en la ONG IDL, fue indultado por diabetes.

Finalmente, no sé con qué cara protesta Gisela Ortiz, hermana de un muerto de La Cantuta, cuando años después de ese crimen ella trabajó en el Legislativo con el congresista fujimorista Antonio Becerril (hermano) en el año 2000 y luego fue candidata en la lista fujimorista de Ricardo Flores en 2001.

Marchen, caviares. Caminar es bueno para la salud.