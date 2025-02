Me chupa un huevo

Vengo trabajando desde hace mucho tiempo para poder habitarme, para poder hacer de mi existencia un lugar seguro, mi espacio de confort. Me he divorciado dos veces tomando la lección de esas dos maravillosas maestras que la vida me regaló y se inmolaron para ser mi espejo.

Jalé en el primer ciclo y, como no hay primera sin segunda, volví a jalar hasta que tomé el vacacional del curso indispensable en mi vida: AMOR PROPIO, SOY SUFICIENTE CONMIGO, VENGO COMPLETITO, EL AMOR ES ALGO QUE OCURRE EN MÍ Y SE EXPANDE.

¿Qué siento por mis exconsortes? Profunda gratitud, amor y también, cuando joden, ganas de mandarlas a la mierda. Pero ya entendí que lo que me jode es en realidad eso en lo que me falta trabajar, así que en ese preciso instante me centro y voy por mi nueva lección. Con una de ellas me llevo mejor que con la otra, es públicamente conocido. Yo me hago cargo de lo mío. Lo de ellas no es asunto que me corresponda. No soy salvador de nadie.

¿Cuál es la fantasía que en el fondo de mi corazón aún sigue en pie? Poder juntarnos todos a reírnos un buen rato, mis hijos, sus parejas, los hijos de sus parejas, y conscientemente evidenciar que todos estamos conectados. Pero eso va a tener que esperar: una de ellas todavía odia, la otra está en proceso, y yo para ambas sigo siendo un humano impredecible. Me lo hacen saber cuando las papas queman.

Marita y yo acabamos de cumplir cinco años. Eso significa que oficialmente en el récord de mi vida este es el vínculo más duradero registrado hasta el día de hoy.

Con ella me siento plenamente expandido y lo mejor es que no tiene que ver con ella, toditito el mérito es mío. Mari habita el amor en su concepto más amplio: LA LIBERTAD. Puedo ser quien soy sin miedo a mostrar también mi lado oscuro, esos grises que cada cierto tiempo aparecen. Nos encanta hacer muchas cosas juntos, pero lo mejor es que también nos tomamos un tiempo para no estar revueltos.

Entonces ella vuelve a su centro, a su ser, a su universo. Sus amigos, que me parecen todos una tira de pelotudos, su casa de playa en Arequipa, que de todas maneras me la pierdo porque la playa en esas condiciones (no diré cuáles para no ofender) no me gusta, sus caminatas en solitario mirando árboles o su siempre pendiente viaje a Madrid, que es uno de sus lugares favoritos en la Tierra.

Mientras tanto, igualmente yo puedo explorar lo esencial de mi ser, lo que me constituye a solas, conmigo, de mí para mí, remitente Carlos Galdós, destinatario Carlos Galdós. Eso que me doy y no necesito a nadie a mi costado.

Disfruto el silencio, lo habito con alta frecuencia. Salir a caminar, pasear en bicicleta, pensar en mi próximo show, quedarme pegado mirando las musarañas o hacer un ritual en solitario con velas por toda la casa, una playlist de música medicina, algo de meditación holotrópica y a cerrar los ojos para irme un ratito a la dimensión desconocida. Y nadie se ofende, tú con lo tuyo yo con lo mío.

Mis hijos. Aquí necesito hacer una pausa, tomar aire y observar. Sigo trabajando en entender que no son mi pertenencia, no son mi AFP, no son mi seguro antiaburrimiento ni de vejez. Estoy sumamente pendiente de no inocularles mis odios y frustraciones. Tomo y los hago tomar distancia de mi manera de pensar. Mientras más lejanos a mis formas de ser estén, mejor para ellos. Solo así puedo garantizarles la difícil construcción de su identidad. En mi conversación con ellos está siempre la frase: “NO TIENES QUE CREERME PLENAMENTE, ESTA ES MI MIRADA, VE POR LA TUYA, CONSTRUYE TU PROPIA FORMA DE SER Y HACER”.

Cada vez advierto con mayor constancia que la vida va de decidir qué “frecuencia” habitar, como la radio AM o FM, estéreo, mono o dolby digital. Cuando converso esto con algunas personas, me preguntan si he vuelto a fumar marihuana, entonces simplemente me río y cambio de rollo. No los quiero transformar, eso dependerá de ellos.

Mi meta es llegar a los 963 Hz, que es la máxima frecuencia espiritual, donde la claridad mental y la intuición están al recontrapalo, elimina los bloqueos mentales y la sensación de conexión universal es más brava que encontrarse con un marciano en Chilca comiendo un helado Ovni de lúcuma.

Por encima de los 500 Hz está la frecuencia del amor, 540 Hz la alegría, 600 Hz la paz. Un poquito más abajo, en los 350 Hz, está la aceptación y en los 310 Hz la voluntad. Ya casi en el sótano vibracional están la culpa 31 Hz, 100 Hz el miedo, 150 Hz la ira. Esas frecuencias también las visito de cuando en vez, pero ahora con la gran diferencia de que no me quedo ahí a vivir. Ni bien siento ese registro, activo mi protocolo de elevacion. Respirar, meditar, observar, silencio, música que me la suba, abrazos, introspección, analizo si es mi mente y su fábrica de malos pensamientos, saltar, y va subiendo poquito a poco. No juzgar (cosa que es muuuy difícil para mí) es algo que me lleva a niveles estratosféricos de bienestar. Agradecer, conectar con la gratitud sostenidamente ya casi me puede llevar a la Luna. No ver ni escuchar basura en cualquier medio de comunicación me saca del miedo.

Dormir, meditar, comer privilegiando proteína animal, verduras y cero azúcar y procesados son fundamentales. Cuido absolutamente todo lo que entra a mi cuerpo por cada uno de mis sentidos. Otra cosa que me la sube por completo es estar a disposición, es decir, escuchar y ponerme al servicio. Servir es fundamental, dar, estar, abrazar, mirar atentamente.

Me hablo bonito, ese es otro pilar fundamental de mi paz. No volví a poner nunca más mi reconocimiento en manos de los demás. Eso es algo que yo me doy con total honestidad de acuerdo a mi probo desempeño en cualquier área de mi vida. Y algo que nunca dejará de ocurrir y en lo cual me he entrenado brillantemente: MANDAR A LA MIERDA LO QUE NO ME CIERRE. El maravilloso arte de mandar a la mierda todo y volver a empezar todo sin miedo. No tengo ningún vínculo que no sienta que me expanda, no me interesa si lo comprenden o no, no estoy para agradar a los demás. Me muestro tal cual soy, tal cual lo que tengo para dar. Esto es lo que hay, espero, te alcance. ¿Me puedes amar así? ¿Te da para vincularte así conmigo? Si la respuesta es Sí, maravilloso. Si la respuesta es No, cero resentimientos, gracias por la sinceridad.

Estoy a mis cincuenta años viviendo en modo ME CHUPA UN HUEVO TODO LO QUE NO ME HAGA BIEN.

Y tú, ¿te atreves a vivir así?