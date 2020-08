El Congreso debe definir hoy lunes la aprobación del retiro del 100% de los aportes a la ONP. Tema espinoso, controvertido y polémico que ha puesto una vez más en la mira al Congreso, al que señalan de irresponsable y populista por impulsar leyes que ponen en riesgo la estabilidad económica en medio de la emergencia por la pandemia.

Más allá de a quién le echamos la culpa, la interrogante de fondo debería pasar por preguntarnos porqué hemos llegado a esta situación. Es fácil decir que el Congreso está lleno de “locos” que no saben lo que hacen. Pero si pensamos un poquito quizá nos demos cuenta de que los “locos” no son solo quienes hacen lo que no deben, sino quienes nunca hicieron lo que debieron hacer, y hace muchos años.

Hace 47 años se creó el Sistema Nacional de Pensiones, hace 28 años las AFP y hace 27 años la ONP. Todos sistemas para que los jubilados tengan una pensión digna. Cinco décadas después la realidad es que las pensiones en el Perú están en emergencia y necesitan un tratamiento de cuidados intensivos.

Solo en la ONP, hay 2 millones y medio de asegurados que ya no aportan, pero que quedaron excluidos de recibir una pensión porque no llegaron a los 20 años de aportes. ¿Tan difícil era darse cuenta de que aquí había una injusticia que había que corregir? Pasaron muchos gobiernos, muchos presidentes comprometidos con la gente, pero todos se hicieron los “locos”.

Es cierto que debemos exigir responsabilidad a los partidos políticos y sobre todo a los parlamentarios a la hora de legislar, también es cierto que exigirle al Ejecutivo desembolsar 16 mil millones de soles en la actual crisis es una bomba de tiempo, pero no es menos cierto que antes de crucificar al Congreso, deberíamos preguntarnos quienes son realmente los buenos, los malos y los feos en esta historia.