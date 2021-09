La carta notarial enviada por el premier Guido Bellido a su víctima, la congresista Patricia Chirinos, para que se rectifique de su denuncia en un plazo de 72 horas bajo amenaza de demandarla por difamación lo pinta de cuerpo entero.

Chirinos ha hecho bien en responderle de inmediato. “Esto es una amenaza, una agresión más de parte del premier hacia mi persona. Me reafirmo en todo lo dicho: jamás voy a retroceder. No me van a amedrentar. Yo no le tengo miedo”, señaló.

Como ya está visto, el presidente Castillo no hará nada al respecto, quizás porque comparte el mismo pensamiento machista y misógino, pese a la pompa con que la semana pasada –para tapar el escándalo de las grotescas amenazas y burlas de su premier a la congresista– lanzó promesas huecas sobre la igualdad de género. Las fuerzas democráticas e institucionales del Congreso tienen que ponerse en acción. Primero, como ya lo dijimos antes en Perú21, llevarlo a la Comisión de Ética y suspenderlo por 120 días, y luego promover su interpelación.

La matonería de este premier tan presto para enaltecer terroristas o hacerse el cachaciento con su manejo del quechua, pero tan fofo y cobarde, ‘sin pantalones’, como dirían sus colegas, cuando se trata de llamar las cosas por su nombre o tomar decisiones claras sobre los ministros de su gabinete, es una prolongación del discurso retrógrado que los candidatos de Perú Libre difundieron durante la campaña electoral sobre los derechos de las mujeres o las minorías sexuales, sea en la cultura, la educación o la política.

Un enfoque no solo conservador, sino, en este caso, totalitario y abusivo que, sin duda alguna, no tardará en manifestarse otra vez, con las mismas intenciones de amedrentamiento, pero en otros aspectos de gobierno. Un enfoque compartido desde luego por las mismas ideologías que, al otro polo del espectro político, estos “valientes” perulibristas dicen combatir.

Entendámoslo, a quien le gusta abusar de las mujeres entiende el poder como un simple ejercicio de autoridad y prepotencia, que a toda costa debe aprovechar en su propio beneficio o el de su agenda partidaria.