Tras cuernos palos

Columnista invitada:

Matilde Ureta Caplansky, psicoanalista

Luego de tres meses y medio de cuarentena o encierro, nos encontramos con que debemos todavía aprender aún más cosas.

Aprender no solo a vivir con el máximo cuidado en nuestras relaciones sociales, sino que para los mayores de la tercera edad –o más teatralmente: las personas que ya vivimos el tercer acto de la vida– implica aprender nuevas costumbres, modos y conductas que hemos tenido como naturales durante toda nuestra existencia: reuniones de almuerzos sabatinos y dominicales, ir a velorios a saludar a los deudos amigos, bodas, recepciones, teatro, exposiciones, paseos al Parque de las Aguas, a Barranco, centros culturales, misas, paseos por nuestra antigua Lima, buscar nuevos huariques para almorzar rico, tomar el té los fines de semana luego de visitar librerías y ni mencionar el poder ir al cine.

Un amigo me comentaba: lo que tengo con esta pandemia no solo es impotencia, sino rabia e incluso he llegado a agradecer que mis padres estén muertos, para que no vivan este horror que nosotros estamos sufriendo. Porque no es solo haber estado tres meses con el miedo en el dormitorio y la muerte tocando el timbre de nuestras casas, sino que nuestros hábitos y buenas costumbres han desaparecido.

Se sufre mucho o se llena uno de rabia, según el carácter o temperamento de cada quien. Creo que es comprensible.

Lo que propongo es que aprendamos algo nuevo, creativo y casi divertido que nos ocupe y nos quite la impotencia y, por supuesto, la rabia.

Primero, dar gracias porque estamos vivos, cuidados y viviendo una extraña y única experiencia nunca soñada, ni esperada y menos aún imaginada. Es como si hubiese caído un meteorito en medio de la Tierra y de un día para otro todo cambió.

No quiero obviar, sin embargo, que nuestro planeta no sufre de este fenómeno de pandemia por primera vez. Nada que ver. Cada –casi– siglo hemos padecido alguna, con millones de muertos cada vez, pero los humanos tenemos mala memoria y poca información en general.

También recordemos brevemente que la peste negra dio paso al Renacimiento en Europa. Los humanos tenemos un potencial increíble de adaptación a casi todo.

Numerosos autores nos cuentan cómo esta particular crisis les ha permitido reordenarse, salir de la vorágine diaria y han encontrado nuevas fuentes de inspiración.

Otra anécdota que viví en uno de mis grupos de terapia: los participantes en una rueda de asociaciones expresaron que esta pandemia les había servido para revalorizar la vida familiar, ordenar pendientes, aprender nuevos materiales, descansar, nuevos proyectos, valorizar la vida doméstica, cocinar, conocer y manejar el Zoom social. Y la lista sigue.

Pero llegó el momento crucial de hacernos cargo de nosotros mismos. Un diario local ponía en su carátula en grandes letras: “DESDE HOY ME CUIDO SOLO”. ¿Será así? ¿Nos podremos cuidar solos: salir a la calle y guardar las distancias debidas? Yo no lo creo y las cifras hablarán por sí mismas.

Por eso dediquemos el resto de tiempo que se nos avecina a tratar de hacer y ser más felices, más sanos y creativos, a seguir explorando lo nuevo, lo impredecible, lo raro, sin tanto temor ni rabia o impotencia. Y no tener tanto miedo a lo nuevo, ni tampoco a la muerte.

Sigamos explotando y explorando uno de nuestros mejores factores constitutivos como humanos: adaptémonos, y sigamos disfrutando de lo más bello que tenemos: la vida misma.