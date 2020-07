-1)Es cierto que se caía de maduro, pero… ¿por qué Vizcarra no esperó hasta el 28 de julio para este cambio de gabinete? ¿Por qué se filtró justo ahora todo este expediente fiscal de los villaranistas? En política no existen las casualidades: huele a que son cortinas de humo para tapar lo de la familia de Vizcarra en el Estado. 2)Es un cierto avance este gabinete neohumalista. Cateriano NO puede ser peor que Zeballos, a pesar de atrabiliario y lleno de odios. Mazzetti NO puede ser peor que Zamora. Pero sigue siendo un gabinete mediocre. Y Rocío Barrios, una buena para nada, pasa de Produce a Comercio. 3)Este nombramiento de Cateriano es un mensaje claro de Vizcarra al Congreso. “¡Cuidado! ¡Ya tengo mi mastín achorado para enfrentarles!”. 4)Patricia Donayre supera aun a Gino Costa y Anel Townsend en cambio de camisetas: FIM, PP, AP, Alianza por el Gran Cambio, FP y ahora vizcarrista. 5)¡Prensa favorable no le faltará a Cateriano! Ayer circulaban por WhatsApp sus fotos con AAR, RMP y otros más. También la caviarada aparece allí. 6) ¿Hasta qué punto su dios y mentor Mario Vargas Llosa habrá estado detrás de su nombramiento?

-La izquierda critica al “neoliberalismo” por nuestra deficiencia sanitaria, pero no mencionan que Bolivia tiene el mismo problema tras años del izquierdista Evo Morales…

-¿Mi sermonero vecinito Augusto Rey escribirá alguito sobre toda esta basura que ha salido ahorita de la “banda de las chalinas verdes”, con quienes trabajó en la comuna villaranista? Veo que incluso le han ampliado cargos a su exjefe directo edil Domingo Arzubialde. ¡Tan calladito como Andy Livise y Laura Grados en el Útero de Marita! ¿Ronald Gamarra también escribirá sobre “las chalinas verdes” en el próximo H-13? ¿”Jacinto Díaz”, Paola Ugaz y Mónica Sánchez tuitearán al respecto? ¡Ya pues, vecinito, una columnita sobre “las chalinas verdes” y de repente te ganarás otra beca más!