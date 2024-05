Los autoritarismos cooperan, los populistas cooperan y los corruptos también cooperan entre sí. Enfrascarse en si son de derecha o de izquierda es infructuoso, vengan de donde vengan. En todo lo que está pasando en el contexto político es lamentable que un sector de la derecha, producto de sus odios a todo lo que lleve la bandera de izquierda, se haya embarcado en una defensa incondicional de la presidenta Boluarte. Desde fuerzas políticas, bancadas, empresarios y corrientes de opinión en redes sociales no parecen ir más allá de buscar culpables en la izquierda porque se votó por la izquierda. Han decidido mirar para el costado cuando se les necesita indignados por un gobierno que tendría las prácticas autoritarias, corruptas y anticrecimiento que juraron combatir.

No cabe duda de que se confirma una vez más una lección que los ciudadanos debemos tener claro: las elecciones tienen consecuencias. No se puede esperar vocación democrática, limitación de poder y una apuesta por el crecimiento económico de alguien que fue una pieza clave en el proyecto político de Perú Libre. Corrió en la plancha como vicepresidenta, hizo campaña con Pedro Castillo con el discurso autoritario, populista y anticrecimiento y, como si fuera poco, fue su ministra hasta el último momento. Cualquier tendencia de opinión que quiera negar que este caos institucional y corrupción de 2024 no es consecuencia de haber votado a la izquierda, no resiste análisis. Pero así como estamos en retroceso con el aumento de la pobreza y con un deterioro institucional del que parece que no tenemos salida, no todo puede reducirse a buscar culpables excluyentes dentro de la confrontación binaria de izquierda y derecha, porque la derecha también es responsable de mantener y de no reaccionar a lo gravísimo que es que a una gobernante se le acuse de usar el poder que tiene para hacer y deshacer de las instituciones y obstaculizar la justicia para proteger a su hermano, Nicanor Boluarte. Lo que está ocurriendo es tan espinoso como el caso de Castillo y Sarratea. Si fuera Castillo ya estarían gritando renuncia o incapacidad moral, sin embargo, no hay la misma reacción a las mismas prácticas que incluso tendrían que hacernos sospechar que hay allí una cooperación autoritaria entre las fuerzas de Castillo, Cerrón y Boluarte. Boluarte usa hasta el mismo discurso cínico de Castillo cuando a este se le buscaba investigar: “No nos vamos a distraer con asuntos menores.”

Les parece poca cosa, pero se trata de un asunto serio para la democracia y no basta pedir deslinde de la presidenta del caso de su hermano Nicanor Boluarte, no basta con señalar que se trata de un gobierno de izquierda, hace falta liderar la indignación y cuestionamiento contra un gobierno que además de erosionar las bases del Estado de derecho estaría empobreciéndonos mientras se beneficia del poder. Corresponde a los ciudadanos, sean de derecha o de izquierda, asumir las consecuencias de sus elecciones, sí, pero también les corresponde denunciar y limitar el poder abusivo de cualquier poder elegido como el de la actual presidenta. Y es allí donde se espera que las instituciones y personas elegidas llamadas a limitar el poder actúen.

Sin embargo, hay políticos muy cómodos que no toman conciencia sobre el peligro que es para nuestra democracia que al hermano de la presidenta vigente se le imputen delitos, conectados incluso con la misma presidenta y su abogado. Es gravísimo sea cual sea su orientación político-ideológica. Nunca vamos a olvidar que la izquierda en los últimos años viene deteriorando la democracia y las posibilidades de crecimiento económico de los peruanos, pero tampoco vamos a olvidar que la derecha que se jactó en campaña de defender la democracia y la economía también lo está permitiendo.

