Me dirijo a todo el Perú, cómo ansío que llegue el 2021. Pero antes les quiero dar a conocer mis metas, aunque un asesor me dijo ‘así METAS a muchos a la cárcel, la corrupción va a seguir’. Ese es el virus que ni con martillazo ni con el chipote chillón podemos vencer. Pero hay otros planes, tengo más planes que un operador telefónico: vamos a unir el Minsa con Essalud y saldrá MiEssalud. Los militares seguirán en la calle y los policías dormirán en su casa durante la nochecita, ya en el día hacen el cambio. Se harán las líneas 3 y 4, pero lo iniciaremos nosotros y lo terminará el próximo gobierno. Espero que no sea el Apra porque no podemos esperar otros 25 años. Estamos en crisis y sobre las tablets anunciamos que vendrán junto con la vacuna.