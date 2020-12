En vista de que me apagan el micro en el Congreso, no me dejan hablar como quiero, ahora escribo acá y saco todo lo que quiero decir de este mamarracho. Y no hablo del Parlamento, porque es una cámara legislativa. Ya quisieran que sea cámara de gas. Ya no pertenezco a ningún partido, la naranja ya no me gusta, ahora me gusta el limón verde porque hago hígado con tanto chupamedias. Hay quienes deberían pedir rodilleras como parte de la instalación en el Congreso. ¿Para qué darle el voto de confianza a quien no brinda la confianza? Ninguno de los cuatro presidentes de este periodo se parece al pdte. AF, ese sabía disolver el Congreso en one; por eso me salí de los naranjas, que ni pepa tienen, son pura cáscara y ya les sacaron el jugo.