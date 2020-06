¿Pasajes gratis?

No, no se ilusione, querido usuario del transporte público. De acuerdo a información extraoficial, el MEF ya habría aprobado el tipo de subsidio que se otorgará al sistema de transporte público. Ha trascendido que sería vía el combustible, que si bien puede ser la forma más práctica, no es la más eficiente. Pero, ¿por qué no dar pasajes gratuitos?

En primer lugar, tengamos claro que los usuarios del transporte público, especialmente en tiempos de pandemia, son los ciudadanos más vulnerables. Sus viajes no pueden ser evitados y no tienen la posibilidad de cambiar de modo de transporte (a uno con menor riesgo de contagio). Suelen vivir muy lejos de donde trabajan, exponiéndose por más tiempo en la ruta y debiendo, en muchos casos, complementar su viaje con otros medios de transporte.

Si a esto le sumamos que las personas ubicadas en el quintil inferior de ingresos suelen gastar más del 50% de sus ingresos en movilizarse, ¿no sería un gran alivio exonerarlos del pago del pasaje? Es una forma de focalización natural que liberará dinero en las canastas familiares y podrá ser destinada a complementar los ingresos que su grupo familiar ha perdido producto de la cuarentena.

Por el lado de los transportistas, es inviable el control del aforo de manera constante y los conductores, al continuar recibiendo pasajes en la mano, tendrán el incentivo para seguir subiendo pasajeros. Recuerden que el sistema de buses funciona bajo el modelo de “la guerra del centavo” y es “autosostenible” solo por lo que recaudan de pasajes diariamente.

Claro, los pasajes gratuitos solo lo serían por unos meses, hasta que implementen un sistema de recaudo de los pasajes “sin contacto” vía tarjetas como las del Metropolitano y conforme vayan llegando las nuevas unidades que se compren y luego se asignen a los operadores concesionarios. Posteriormente, los usuarios de colectivos migrarán al transporte público en tanto se habiliten servicios expresos y se designen carriles exclusivos. Si esto ocurre, es el fin de la cultura combi y podremos empezar a movernos con dignidad.

Luego de estos meses de transición, el Estado podría evaluar subsidios focalizados al pasaje de buses, así como hoy existe el medio pasaje para escolares y universitarios o el gratuito para bomberos y policías. ¿Por qué no sostener pasajes reducidos o libres para las personas con mayor necesidad? Antes del coronavirus esto parecía imposible, pero ahora, al menos, podemos discutirlo para no volver a esa antigua y nefasta normalidad.