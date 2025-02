El riesgo climático

El cambio climático ha dejado de ser un peligro distante para convertirse en una realidad que golpea con fuerza a nuestro planeta y amenaza a la humanidad. Informes recientes advierten sobre la posibilidad de colapsos sistémicos inminentes si no se toman medidas urgentes. Un estudio de 2024 sugiere que la Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico (AMOC), un sistema crucial de corrientes oceánicas, podría colapsar entre el 2037 y 2064, desencadenando cambios climáticos drásticos a nivel global. Este tipo de escenarios traerían consigo consecuencias catastróficas para nuestro país, ya vulnerable por su geografía y desigualdades estructurales.

En Lima, la encuesta "Clima y Resiliencia en la Mirada Urbana" de Lima Cómo Vamos reveló que los habitantes perciben los impactos del cambio climático de manera cada vez más preocupante. La capital, dependiente del irregular caudal de los ríos Rímac, Chillón y Lurín, enfrenta una creciente crisis hídrica. La Autoridad Nacional del Agua ya ha alertado sobre la reducción del volumen de los glaciares andinos, principales reservas de agua dulce que abastecen a la ciudad. La disminución del recurso hídrico afectará el acceso al agua potable y a la agricultura en la costa y la sierra, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de millones de peruanos.

Otro factor crítico es la expansión urbana descontrolada de Lima, que ha aumentado la exposición a desastres naturales como inundaciones y deslizamientos. Fenómenos como El Niño, cada vez más intensos debido al calentamiento global, agravan estas amenazas. En 2017, el fenómeno de El Niño Costero dejó miles de damnificados en el país, y las proyecciones indican que eventos similares serán más frecuentes e intensos. Las zonas más vulnerables, como los asentamientos humanos en laderas y quebradas, serán las primeras en sufrir las consecuencias.

A nivel económico, el impacto del cambio climático en sectores clave como la pesca y la agricultura ya es evidente. La acidificación y el calentamiento del océano están afectando la disponibilidad de especies marinas, mientras que las sequías y lluvias extremas alteran los ciclos agrícolas, golpeando especialmente a los pequeños productores.

Es urgente replantear nuestra relación con el entorno. Hemos tratado al planeta como un recurso inagotable, y esa mentalidad extractivista nos ha llevado al borde del colapso. Necesitamos fortalecer nuestras comunidades, promover economías más resilientes y exigir políticas que prioricen la sostenibilidad. Desde la gestión eficiente del agua hasta la planificación urbana adaptada a los nuevos desafíos climáticos, cada acción cuenta.

No podemos esperar más. La crisis climática no es un problema del futuro, es una emergencia del presente. El Perú está en la primera línea de este desafío global, y solo con un cambio de paradigma podremos construir un futuro viable no solo para las próximas generaciones, sino para nosotros mismos.

