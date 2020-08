Al final del día jueves 13 de agosto, largas colas de pasajeros se acumularon en la estación Angamos del Metropolitano debido a un incidente ocurrido en el sistema. Si bien esta era una situación inusual, las colas de pasajeros se extendían hasta la propia Vía Expresa siguiendo el borde de la vía rápida y poniendo en riesgo a todos los usuarios del Metropolitano arriesgándolos a ser víctimas de un atropello. ¿Por qué los ciudadanos debemos vivir expuestos siempre a lo peor? Ninguna autoridad –ni metropolitana ni distrital– ni tampoco la Policía tuvo el sentido común (ni siquiera les pido el protocolo) de segregar los autos de los pasajeros, ni de colocar conos y ni siquiera de cerrar el acceso vehicular para prevenir accidentes. Como si no importáramos.

Esta escena la podemos ver reflejada en todos los aspectos de nuestra ciudad. Desde la cerrada defensa que la sociedad civil y los profesionales han hecho del valle de Lurín ante el cambio de zonificación propuesto por las autoridades que nos demuestra como a una transformación tan grande le son escasos los espacios de participación y de consulta ciudadana. También lo vemos en las ciclovías que se diseñan en este contexto de pandemia y que, en su mayoría, no cuentan con atributos de seguridad elemental para ciclistas y conductores.

También somos testigos del desprecio a la dignidad de las familias a las que les hace falta vivienda, y las dejan a su suerte o, peor, la regalan a las manos de los traficantes de tierras. El Congreso de la República, en este caso, es quien quiere cometer el atropello al buscar aprobar la ley que amplía los plazos de la titulación de terrenos ocupados por posesiones informales. Con esto no solo busca recibir prebendas políticas, sino que también incentiva nuevas invasiones, premia la informalidad.

Así como no hay fútbol sin hinchas, tampoco hay ciudad sin ciudadanos. No sigamos repitiendo los errores de no incluir a los ciudadanos en las decisiones que tienen que ver con nuestras ciudades.

Por supuesto, siempre podemos encontrar buenas noticias. Una de ellas es la aprobación del Protocolo contra la Invasiones en las Lomas Costeras. Este instrumento, impulsado desde el Congreso anterior por el despacho de la congresista Indira Huilca, ve finalmente la luz y se convierte en un instrumento para que las autoridades puedan actuar de inmediato ante las amenazas de ocupación de estos ecosistemas frágiles.

Por último, reitero la invitación al Foro Internacional de Intervenciones Urbanas en su edición virtual del 25 al 26 de agosto (previa inscripción). Pueden buscar más información en www.ocupatucalle.com.