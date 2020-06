Por si acaso, este escrito lo hago yo porque mis 12 asesores no trabajan viernes por la noche. A los más de 40 nuevos asesores no les pueden aplicar suspensión perfecta porque solo trabajarán siete u ocho mesecitos, ya se van ya. Este periodo es corto. Por eso hay que hacer leyes cortas, la de los peajes ahorita el TC resuelve y vuelven, pero Uds. ya ahorraron, ¿sí o no? Ya ven... con la ley de AFP sacaron su platita, ya se la gastaron y punto para mí. Nos van at recordar como el Congreso del pueblo, bueno, aunque el pueblo esté sufriendo. Bueno, mejor nos olvidamos de ese tema y vamos a condecorar al héroe del oxígeno. Ya lo veo como congresista el próximo año. Uy, acaba de llegar el Swing al Parlamento y voy a condecorarlo... digo, fiscalizarlo.