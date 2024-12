Mamita, terminó el 24 y ya se viene el 25 

Desear feliz año me ha salido contraproducente varios años ya. Un mínimo de sensatez me obliga a cambiar de conjuro cuando menos. En el espacio familiar y personal, los mejores deseos. En el campo político, y lo que pueda implicar para lo anterior, desear un feliz 2025 es pecar de una ingenuidad mayúscula, aunque ojalá nos sorprendamos. Terminamos el 2024 mal, y el 2025 requeriría que Dios esté dispuesto a demostrar su peruanidad con roche.

Tenemos una presidenta que no solo tiene 3% de aprobación, sino que cree que puede mejorarlo insinuando que alguna encuestadora la ha querido extorsionar. ¿No comete delito si omite denunciar un acto así? No soy abogado, pero presumiría que cualquier funcionario público está obligado a denunciar, con nombre, apellido, fecha, lugar, circunstancia, etcétera, cualquier propuesta extorsiva, ¿o no? Si fuera delito, sería segunda vez que confiesa un delito públicamente cuando intenta salir airosa (la primera fue el supuesto préstamo de los Rolex) y es abogada. ¿Cuántos errores cometerá así de obvios durante el próximo año?

Demora sin justificación en promulgar la ley con la que el Congreso retrocedió sobre la necesidad de flagrancia para las prisiones preventivas, que permite liberar a su abogado Mateo Castañeda, a quien se le exige no tener contacto virtual o físico con los demás investigados. Pregunta de no abogado: ¿un celular prestadito no se salta con garrocha ese impedimento?

Mientras no se promulgue esa ley, cualquier violador de menores (para los cuales se empezará a discutir la pena de muerte en Trujillo junto a César Acuña) tiene que ser capturado in fraganti. ¿Van a buscar una violación adicional con policía escondido en la casa? Las explicaciones del ministro de Justicia en RPP han sido calificadas por Carlos Galdós como una clase maestra para no responder nada.

El Congreso también tiene índices de aprobación atroces, y tiene que aprobar las reformas para intentar mejores reglas electorales para las elecciones 2026, tanto las generales de abril como las regionales y municipales de noviembre. No aprobó la restricción a postular a personas que hayan cometido delitos graves. La única explicación consistente que le encuentro a las inasistencias y votación de Fuerza Popular es que la polarización puede favorecer la elección de Keiko en segunda vuelta. Implica jugar con el país, nada menos.

¿Cuánta legitimidad podrán tener esas reformas, muchas constitucionales, para ser duraderas? ¿Cuánto nos estamos exponiendo a favorecer un discurso “hay que cambiarlo todo” vía asamblea confundegente por reformar tanto con tan poca legitimidad?

Como rocoto a la herida de desconfianza e indignación, diciembre nos trae dos asesinatos que se vinculan al Congreso y el Ejecutivo.

A una abogada y extrabajadora del Congreso le dispararon 70 balas (casquillos encontrados), tres de las cuales impactaron en su cabeza: ella era el blanco, no el chófer, como se sugirió inicialmente. Tanto ensañamiento solo se explica si busca acallar posibles denuncias sobre una aparente red de prostitución, que tiene como sospechoso a Jorge Torres Saravia, nada menos que jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso (plop ad infinitum). Ya se sabe cuándo y dónde ocurrieron dos de las fiestas: si se quiere llegar a la verdad, es cuestión de tiempo.

Seis puñaladas en la nuca y el tórax difícilmente son suicidio, haya o no carta que lo quiera aparentar. Así de brutal fue el final del empresario Nilo Burga Malca, acusado de coimear para ser proveedor de alimentos de Qali Warma. En ambos casos, se requiere compromiso real para llegar a descubrir la verdad a fondo, sin presión política en contra.

Cualquier aficionado a los thrillers sabe que para los delincuentes no hay mejor testigo que testigo muerto. Ojalá los testigos y potenciales colaboradores eficaces hayan visto suficientes thrillers.

Ya el chofer del ‘cofre’ se retractó de su versión inicial. Tal vez la neurociencia nos llegue a explicar algún día qué extraña patología produce una distorsión de los recuerdos tan súbita.

Amigo lector, ¿el ministro del Interior garantiza suficiente compromiso para llegar a la verdad?

