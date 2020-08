El retiro de fondos de la ONP aprobado por el Congreso es una solución siniestra. Hace ver a quienes se oponen a ella como indolentes, pero en el fondo no es más que un juego de malabares con humo. Los legisladores han jugado maliciosamente con las expectativas de muchas personas que necesitan urgentemente dinero hoy para cubrir el forado económico que la pandemia ha dejado a su paso.

Si los congresistas realmente hubieran estado preocupados por llevar dinero al bolsillo de los aportantes de la ONP lo antes posible, habrían presionado por un bono específico para ellos. No había necesidad de que la salida política a una demanda real implicara minar pensiones futuras, destruir más el sistema provisional y desfalcar al Estado. Además, no es seguro que esta devolución se realice: dentro de la rigidez burocrática, nadie va a soltar esos fondos públicos cuando la norma aprobada tiene enormes vicios de inconstitucionalidad ya que la ONP es intangible y los congresistas no tienen iniciativa de gasto.

En el fondo, estamos ante un nuevo engaño a la gente. Ese es el problema de creer que la razonabilidad política puede existir al margen de la legalidad y argumentos técnicos mínimos defendibles. Es así como la política deja de ser política para convertirse en demagogia.

Lo único positivo es que ha quedado evidenciada la necesidad de una reforma a favor de una cultura previsional justa y estable, lejos del vaivén político, como ocurre con la monetaria. El derecho a la jubilación no puede ser moneda de cambio ni flotar en la incertidumbre. Eso también significa que no tiene sentido que alguien que aportó menos de 20 años al sistema público no pueda luego cobrar una pensión, ni que se imponga una lógica individualista en un sistema que, por su naturaleza, es solidario.

Al final, alguien pagará la vejez de los peruanos. ¿O se plantea que quede a la suerte de cada uno?