Pequeñas f(r)icciones: A mal gobierno, ¿buena cara?

¡Sé exactamente lo que tengo que hacer para recuperar el cariño de la gente! La interminable frase nació en Dina Boluarte, recorrió, sin pausa, el aire añejo del despacho presidencial y murió en los oídos de los dos hombres convocados para la reunión: el premier Gustavo Adrianzén y el ministro de Justicia, Eduardo Arana.

Adrianzén había sido el primero en llegar. La secretaria lo hizo ingresar al despacho y le pidió que, por favor, espere en la pequeña mesa redonda ubicada frente al escritorio de Boluarte. Sentado ahí, aguardando a la presidenta, Adrianzén tuvo un mal presentimiento. Entonces, quiso tranquilizarse convenciéndose de que no había ninguna razón para que Boluarte —solo el pensarlo le paralizaba la respiración— lo retire de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Sin embargo, de tanto darse ánimos, el premier terminó por controlar sus temores, considerarlos infundados, gratuitos y hasta absurdos. Y así estaba, pletórico de confianza, cuando, de súbito, la puerta del despacho se abrió. Enseguida, se puso de pie y enderezó la postura, mientras adivinaba el ingreso de Boluarte. Casi se desbarata al ver que quien hacía su ingreso —¿ingreso triunfal?— era el ministro de Justicia, Eduardo Arana.

El saludo entre ambas autoridades fue más bien frío. Adrianzén apenas pudo disimular que el andamio de autoseguridad que, con tanto esfuerzo, había levantado, ya estaba por los suelos. Recordó entonces, con claridad enfermiza, las incontables veces en las que la prensa había dicho no solo que Arana era “el premier en la sombra”, sino que este, en cualquier momento, dejaría su cargo de facto y sería nombrado formalmente premier.

El ministro Arana, por su parte, había experimentado un cambio de ánimo inverso. No es que hubiera llegado con alguna preocupación a la reunión, pero, al ver el rostro de velorio de Adrianzén y al sentir su gélido saludo, no tardó en llegar a la misma conclusión: la presidenta los había convocado para agradecerle a Adrianzén por los servicios prestados a la nación y, acto seguido, anunciar su nombramiento. “Premier Arana”, pensó, emocionadísimo, “no suena nada mal”.

Cuando por fin Boluarte llegó al despacho presidencial, estaba tan entusiasmada que no supo leer los distintos —y opuestos— talantes que tenían su premier y su ministro de Justicia. De igual manera, tampoco pudo comprender, a cabalidad, la inmensa sorpresa que resultó para ambos que la reunión no tuviera que ver, en absoluto, con la permanencia o el cambio de premier. En ese sentido, tanto Adrianzén como Arana quedaron boquiabiertos en el momento que la presidenta les soltó: “¡Sé exactamente lo que tengo que hacer para recuperar el cariño de la gente!”.

La frase de Boluarte —y Boluarte misma— exigía algún tipo de respuesta, al menos una que no sea el asombro silente del premier y el ministro de Justicia. Sin embargo, Adrianzén y Arana, que permanecían sentados, demoraron todavía algunos segundos más para lograr el reajuste de sus expectativas. Tras ese lapso, el premier respondió.

—¿De qué se trata señora presidenta?

—Sí, señora presidenta —intervino Arana— ¿qué se le ha ocurrido?

Boluarte los miró y les regaló una amplia sonrisa.

—Primero que nada, quiero decirles que los he convocado porque son las personas en las que más confío y, por eso mismo, necesito que sean lo más sinceros posible. ¿De acuerdo?

—De acuerdo —respondieron los dos.

Después, la presidenta se detuvo a un par de metros delante de ellos. Parecía una profesora que estaba a punto de iniciar la clase.

—Yo estaba pensando por qué los peruanos me tienen tan poco aprecio.

—Bueno, señora presidenta —dijo Adrianzén— tampoco es que los venezolanos que viven aquí la quieran mucho.

Boluarte miró con severidad al premier.

—Pero claro —siguió el mismo Adrianzén—, hay que preocuparnos primero por los peruanos.

—Yo me preocupo por todos —dijo Boluarte—. Como les decía, no entiendo por qué tanta desaprobación si yo soy una buena persona. Desde que juré como presidenta lo único que he hecho es ponerme a pensar en cómo ayudar a mi pueblo.

—¿Usted de qué pueblo es? —preguntó Arana.

—Cuando la señora presidenta habla de pueblo se refiere al pueblo peruano en general —le dijo Adrianzén a Arana, y luego se dirigió a Boluarte—, ¿no es así, señora presidenta?

Boluarte asintió sin decir nada, solo con el movimiento vertical de la cabeza. Luego, volvió a hablar.

—La cosa es que estaba pensando y me concentré en el último escándalo mediático que hemos tenido.

—¿Cerrón prófugo? ¿Su hermano prófugo? —preguntó Adrianzén.

—No —respondió Boluarte.

—¿El caso de los Rolex? ¿El cofre presidencial? —preguntó Arana.

—No, nada de eso —contestó la presidenta—. Hablo de mi cirugía.

En ese momento, la presidenta dio un largo suspiro, como tomando fuerzas para continuar.

—Yo estoy segura de que en el caso de mis arreglitos y de mi cirugía las mujeres sí me entienden. Eso no lo dicen las encuestas, pero les aseguro que las mujeres sí me entienden. Ellas saben que una siempre quiere verse lo mejor posible.

—¿No es una mirada machista, señora presidenta? —pregunta Arana.

—¡Cómo voy a ser machista si yo soy mujer!

Adrianzén y Arana se miraron por un instante. Después, volvieron a prestar atención a la presidenta.

—De lo que se trata —continuó Boluarte— es de apoyar a las mujeres para que se vean mejor. Entonces, me puse a pensar. ¿Y si creamos un programa social para que las mujeres de escasos recursos puedan hacerse unos arreglitos? ¿Se imaginan el impacto en su autoestima? Es decir, yo sé que no vamos a poder sacarlas de la pobreza, pero ¿por qué no podemos mejorar su apariencia? Estoy segura de que ellas me lo agradecerían y mis cifras de aprobación se irían para arriba. ¿Qué dicen? ¿Ustedes qué piensan?

Hasta el momento mismo de escribir este relato no ha trascendido ni la reacción de Adrianzén ni la de Arana. Quizá, en un acto inaudito, hayan sido sinceros y le hayan dicho a la presidenta, con todo respeto, que se abstenga de hacer pública su revolucionaria idea. O, también es posible que, en el afán de mantenerse en sus cargos —seguro que no sería la primera vez—, le hayan seguido el amén a Boluarte. En ese caso, pronto, quizá en los próximos días, veremos aparecer, en diversos medios de comunicación, un spot o un aviso donde se explique, a las mujeres del país, las ventajas del programa “Caras Nuevas” y, además, escucharemos, como eslogan, la conocida expresión: A mal gobierno, buena cara. ¿O era “a mal viento”? Mmm, quién sabe. Después de todo, ¿hay alguna diferencia?

El texto es ficticio; por tanto, nada corresponde a la realidad: ni los personajes, ni las situaciones, ni los diálogos, ni quizá el autor. Sin embargo, si usted encuentra en él algún parecido con hechos reales, ¡qué le vamos a hacer!