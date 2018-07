Si mal comienza, mal termina

No comparto la tesis de que la ausencia del presidente Vizcarra en la juramentación de Pedro Chávarry como nuevo fiscal de la Nación sea causal para la nulidad de ese acto. Me parece un formalismo excesivo y arriesgado, más cuando el cuestionado artículo 50 de la Ley Orgánica del MP respondía a la Constitución del 79 y no a la del 93.

Tampoco me cierro, el debate legal es interesante, pero, luego de los últimos días, la nube gris sobre dicha juramentación ha pasado a ser una anécdota. El fiscal Chávarry debe dar un paso al costado no porque juramentó mal, sino porque quien ejerce uno de los cargos más importantes en el sistema de justicia peruano no puede tener tan poca credibilidad.

Es un asunto de carácter político, no legal. Desde el inicio evidenció una actitud soberbia y desatinada. Forzar su juramentación como fiscal de la Nación en un contexto de descalabro y denuncias que le salpicaban, sin respaldo del presidente y de varios de sus colegas, sin un esfuerzo de reprogramación, fue una primera definición. La siguiente llegó desde la Clínica Ricardo Palma, donde anunció con ligereza que lo ocurrido era un atentado terrorista. A las horas, la Policía lo desmintió.

Ahora también sabemos de su cercanía con la red de magistrados impresentables, de los que se hermanean, a los que debe investigar. Lo negó, pero el audio con Hinostroza dice otra cosa. ¿Qué valor puede tener su palabra luego de que mintió, no fue claro o no quiso enfrentar la realidad cuando se le preguntó? Por la misma razón salió PPK y por menos Duberlí Rodríguez. Estamos hablando del fiscal de la Nación, el responsable de la defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y de los intereses públicos. ¿Así queremos reformar el sistema de justicia?



Lo que mal comienza, mal termina.