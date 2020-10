Chile se suicidó... ¡Tantas décadas de esfuerzos que van a ser botadas al tacho! Ahora, seguramente instaurarán la típica Constitución demagógica latinoamericana, repleta de declamaciones líricas y de “derechos”, mientras los deberes son escasos... Comenzará el festín del estatismo, el auge de esos “derechos sociales” que se pagan con deuda, inflación o impuestos leoninos, la multiplicación de los regalos generosos del dinero ajeno y el fin del crecimiento económico. Encima, la turba izquierdista comprobó que basta un poco de violencia callejera para que el Estado hinque la rodilla.

Seguramente en no mucho tiempo Chile dejará de ser la nación más desarrollada y envidiada de la zona para volverse un paisito latinoamericano cagón más, como el resto. Bueno, problema de ellos. Tampoco nunca han sido precisamente los mejores vecinos del mundo y no voy a echar una lágrima si decidieron joderse solos.

Aquí el rojerío y los resentidos sociales como “Heduardo” ya comenzaron con la majadería de que hay que imitar a Chile y reemplazar a la “Constitución fujimorista”. ¡Un momentito, que hay muchas diferencias!

La principal es que nuestra C-93 no la redactó una dictadura como la pinochetista, sino un Congreso Constituyente ELEGIDO por los votantes, donde la oposición al fujimorismo mayoritario (porque guste o no, era por aquel entonces la principal fuerza política del país) estuvo muy presente, pues participaron el PPC, la izquierda (MDI, con Pease, Helfer, Castro Gómez), el FIM, el Frenatraca y hasta el Frepap. El Apra y AP se abstuvieron (ambos estaban en su peor momento y sabían que no entraban).

Así que buscar restarle legitimidad aduciendo un origen dictatorial es falaz. Y sobran las etiquetas idiotas: ni la Constitución de 1933 fue “sanchezcerrista”, la del 1979 fue “moralesbermudista” o la de 1860 fue “castillista”. Es la Constitución del Perú y punto.

