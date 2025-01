Maduro y una izquierda sin vergüenza

Es una muestra de cinismo que algunos congresistas de izquierda sigan defendiendo la dictadura de Nicolás Maduro, a pesar de las atrocidades que este y su cúpula cometen en Venezuela.

Mientras el mundo deplora las violaciones de los derechos humanos, la falta de transparencia electoral y el sufrimiento del pueblo venezolano, los políticos de izquierda prefieren defender lo indefendible, han caído en un nivel de cobardía y servilismo extremo, ya que continúan siendo incapaces siquiera de calificar el régimen de Maduro como una dictadura, se resisten a reconocer el fracaso de la narrativa chavista que para ellos es, inclusive, romántica.

Lo que ingresa al terreno de lo absurdo es la presencia de una delegación peruana en la toma de mando de Maduro, liderada por congresistas de Perú Libre, del prófugo Vladimir Cerrón.

La invitación fue al partido y no a la bancada, confirmó el vocero de este grupo político, Flavio Cruz. Este congresista, en un intento de justificar las atrocidades, asegura que en Venezuela hay libertad y democracia por el hecho de que hubo elecciones. Ha dicho, además, que deberíamos preocuparnos por los problemas internos del Perú.

¿Cómo puede este grupo de congresistas avalar la tortura, las desapariciones forzadas y la represión sistemática a la oposición? ¿Qué clase de libertad y democracia aprendió el congresista Flavio Cruz para justificar la crisis humanitaria? Vamos por partes:

El presidente socialista de Chile, Gabriel Boric, no tiene reparo en calificar, finalmente, el régimen de Maduro como una dictadura, porque defender una agenda progresista no significa justificar la barbarie. ¿Cómo la izquierda peruana puede ser tan incoherente que, bajo el argumento cínico de la retórica antiimperialista, ignora el sufrimiento de millones de venezolanos que claman por libertad? Lo que sucede en Venezuela ya no admite ambigüedades.

Lo indignante es que estos mismos congresistas, cuando se les cuestiona su postura, recurren a argumentos embusteros, como sostener que deberíamos preocuparnos por los fallecidos en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Estos mismos congresistas deberían saber que la defensa de los derechos humanos no tiene frontera.

El fondo del asunto es que no se trata de ideología, sino de intereses y beneficios, y eso es más insultante.

Quienes hemos podido constatar de primera mano como periodistas la decadencia de Venezuela, sabemos que hablar de “libertad”, como lo menciona el congresista Cruz, es una burla. Hemos sido testigos de cómo una dictadura destruyó un país que era próspero y, frente al testimonio y el éxodo de familias que lo han perdido todo, es inaudita la postura cómplice de los congresistas de izquierda que, lejos de solidarizarse con los más afectados, prefieren viajar a una burda toma de mando para lavarle el rostro a una dictadura y rendirle pleitesía a Maduro.