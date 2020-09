Pero qué fea caricatura me ha hecho Mechaín. Yo creo que debería ir a un diario de 50 céntimos por sus dibujos. Y no me vengan a llamar racista porque soy capaz de mandarlos a todos al Titicaca, no me usen como cortina de humo, yo no soy un objeto, una cerámica, para que me usen. Yo soy Madan Chávez, y Chávez es un apellido de alcurnia que proviene del portugués ‘Chaves’, que significa llaves. O sea, que yo tengo las llaves del éxito, y tú zapallo o Zeballos, tu apellido no tiene origen. Pero, bueno, ya no quiero discutir, así que te otorgo La Paz. Mira, qué casualidad, La Paz está en Bolivia; ¿ves que tu destino es allá? Mejor me voy a la cafetería, ese tal Mechaín tiene nombre de guerrero Moche. Si los he ofendido, sorry.