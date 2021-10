Sus delirios marxistas-leninistas, su ego mesiánico y su desesperación por los reflectores han terminado por pulverizar la influencia de Cerrón en el gobierno. Resulta, pues, que no era el líder de masas que sus delirios le hacían suponer y que el Perú del nuevo siglo no es, ni en la ensoñación más sublime, la Cuba de fines de los 50; y que ni siquiera se parece a la Bolivia o Venezuela de sus anhelos bolivarianos. Su rigidez ideológica y, por ende, su incapacidad para ceder un centímetro, ha terminado por arrinconarlo y por dejarlo a merced de una justicia que le estrecha el cerco. Retroceder es una afrenta, insistió hasta el final. Por lo menos tendríamos que atribuirle la virtud de la consecuencia.

Hasta su otrora aliado Bermejo ha optado por el pragmatismo y ha abandonado la posición maximalista de Cerrón. Cuando el poder está de por medio, claro que vale la pena bailar al compás de los caviares. Y sí que ha conseguido su cuota de poder con Barranzuela en Interior, con quien comparte la agenda cocalera.

Cerrón, junto a sus congresistas más fanatizados (no superan los 15 según distintas notas periodísticas), incluyendo al mismo Bellido, pretende hacerles la guerra a Castillo y a su renovado gabinete.

La oposición debe ponderar si es que vale la pena aliarse con Cerrón para defenestrar a un gabinete que, aunque lejos de ser un arquetipo de solvencia profesional y moral, es sustancialmente mejor que el anterior. Aunque en un inicio haya parecido sensato no darle la confianza al gabinete si es que no aparta a Barranzuela y Gallardo (yo misma lo creí), el Congreso no puede darse el lujo de desgastarse y perder legitimidad, pues, aunque el gabinete sea mejor y Vásquez sea respetuosa de la institucionalidad, Castillo sigue siendo un personaje serpenteante, enigmático y no logra generar confianza (ha enviado al operador del cerronismo como su embajador a Venezuela y ha nombrado a Belmont como su asesor). Por supuesto que Barranzuela es una afrenta para la lucha contra el narcotráfico, pero nada impide que lo censuren tras la confianza.

