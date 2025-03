Luchar por el poder no es igual a gobernar

Los sistemas democráticos establecen ciclos de competencia y gobierno. Las elecciones, con todas sus variantes institucionales, deberían ser los mo mentos donde se dirime las ambiciones de poder, seguidos por periodos de gobierno donde la energía política se orienta a la administración y el bienestar común. Sin embargo, en contextos de polarización extrema, esta alternancia se rompe y la lucha por el poder se vuelve ininterrumpida.

En el Perú, hace ya casi una década, vivimos en una especie de final permanente, donde el juego de poder nunca termina. No hay tregua, ni espera, ni preparación paciente. Todos pueden, en cualquier momento y casi de cualquier manera, intentar llegar a la cima. Pero quienes lo logran permanecen tiempos insuficientes para gobernar, construir o administrar con estabilidad.

Uno de los instrumentos más corrosivos en este estado de guerra política constante es el “destape”: la denuncia, la revelación de escándalos, la acusación que no siempre busca justicia sino descalificación. La polarización transforma al destape en un arma de demolición masiva, usada indiscriminadamente para socavar la legitimidad de cualquier adversario. Y en ese proceso, se refuerza la confusión entre la lucha por el poder y el ejercicio de gobierno.

La psicología de la conquista del poder es distinta a la del ejercicio del poder para gobernar. En una democracia saludable, ambas dinámicas tienen su espacio y tiempos diferenciados. Pero cuando el destape y la descalificación se vuelven reglas permanentes del juego, la política se degrada en una lucha de supervivencia, donde cualquier posibilidad de gestión efectiva queda supeditada al siguiente escándalo.

El resultado es una inestabilidad crónica. Nadie gobierna realmente porque todos están demasiado ocupados defendiéndose o atacando. La institucionalidad se erosiona, la confianza pública se desvanece y el país se convierte en un campo de batalla de intereses en pugna.

Los peruanos, independientemente de nuestras simpatías políticas, no merecemos esto. No podemos, no debemos, resignarnos a una política donde la polarización perpetua convierte el poder en un botín efímero y el destape en la única estrategia disponible. El país necesita reconstruir espacios de gobierno, diferenciados de la lucha política, donde la prioridad no sea quién destruye mejor al adversario, sino quién construye mejores soluciones para todos.