Los “viejos lesbianos” son los jóvenes rojos

-Lo más “viejo lesbiano” que existe es un joven que apoya a Verónika Mendoza, esa que cree en dictaduras vetustas como la cubana y en horrores izquierdistas como la Venezuela chavista. Defender la añeja dictadura de los hermanitos Castro es lo más decrépito y arcaico mentalmente que existe. No me extraña que el caricaturista Carlín sea el típico “viejo lesbiano” comunista, pero no lo entiendo en alguien joven. Votar por Mendoza denota un coeficiente intelectual reducido y un espíritu fosilizado.

-Uno lee a la columnista María Alejandra Campos criticando ahora a Vizcarra por su displicencia para conseguir vacunas y alucina con como ha mutado aquella que le calificó de “gobernante hecho para la crisis” y “líder lúcido y sabio” en marzo pasado. Moraleja: un periodista no puede ser tan huaripolera.

-Leo el otro día una columna de un tal Omar Manky del CIUP de la Universidad del Pacífico, que se despachaba como bueno. Dado que este rezuma pólvora, le pediría –tal como ya lo hice con sus normalmente muy locuaces colegas Andrés Calderón y Matilde Schwalb– que comente los contratos que su universidad tuvo con Odebrecht. Apuesto a que también Manky se quedará calladito. Chamba es chamba…

-Si están viendo la última temporada de The Crown, siento contarles que en el Reino Unido ha sido crucificada por inexacta y tendenciosa. Por ejemplo, entrevistaron a aquel que se “coló” en Buckingham y este aclaró que jamás mencionó a Thatcher en su sicotrópica conversación personal con Isabel II. Y como esas, un montón más.

-¡Olé, Wong, por mantener la ventana abierta de Willax contra viento y marea! Ese es un empresario que se preocupa y quiere a su país, no como otros charlatanes y miedosos.

-Con tanto “electarado”, suena muy descabellada esa “ideota” de Forzay de instalar jurados penales. ¿Pero eso no será peor a que te toque un juez como César San Martín?