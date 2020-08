El coronavirus no ataca tanto a los niños físicamente, pero las consecuencias que está teniendo en su salud mental son profundas.

Para empezar, han perdido sus colegios y a sus amigos. Los niños viven en un mundo que no controlan, por eso valoran tanto las rutinas y las estructuras. Las pocas que tienen, este año se han visto alteradas y modificadas, y, lo que es peor, con incertidumbre hacia el futuro. Otro tema muy duro es el de los abuelos: ya no los pueden ver o los ven muy poco. Los extrañan y encima temen por sus vidas. Los niños se dan cuenta de las cosas, y tienen más consciencia de la muerte de lo que los adultos se imaginan. Es muy importante contenerlos y acompañarlos en estos tiempos, escucharlos. Otra dificultad para ellos es el tema de los límites, que se han perdido o difuminado. De pronto, la casa se ha convertido también en la escuela y la oficina de los padres. El colegio en casa no marca los mismos límites ni da el orden que la escuela normal, por lo que es común que los chicos se distraigan más, se aburran, se refugien en las pantallas –incluso con adicción–, y extrañen a sus amigos. Los niños que ya tenían problemas de aprendizaje o emocionales previos a la pandemia han visto sus dificultades agudizarse o recrudecer, y los problemas de comportamiento han aumentado. Vemos síntomas depresivos y de ansiedad.

Una cosa es evitar el virus y otra evitar el miedo que nos genera. No es fácil. Además, ellos perciben las angustias de sus padres, las absorben. Es posible que veamos problemas del sueño y regresión.

No veamos ni los dejemos ver noticias que envenenan emocionalmente. Hablemos de otras cosas, intentemos pasar tiempo de calidad con ellos, reír, jugar, hacer tareas. Es importante que los chicos ayuden en la casa, lavando platos, haciendo su cama, cocinando, o limpiando. Salgan un poco, hagan deporte. Refúgiense en la naturaleza y pongan límites a las pantallas. Hagan terapia y busquen espacios de contención para que ustedes los puedan contener a ellos. Eventualmente esto pasará, hagamos que también queden buenos recuerdos de todo esto.