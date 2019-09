Si dos personas eficientes se juntan para desarrollar una tarea, su productividad no se suma, sino se multiplica. Entonces, si cada uno por separado podía producir 10, juntos no solo producen 20, sino, por ejemplo, 40. Como con la eficiencia, con la ineptitud también existen economías de escala o de alcance, solo que perversas.

Cuando dos ineptos se juntan, sus capacidades de destruir y hacer idioteces no se suman, sino se multiplican. Así si la incapacidad de un inepto puede causar un daño de 10, dos ineptos, enfrascados en un enfrentamiento, pueden causar un daño de 100.

La ineptitud de Vizcarra ha llegado a tal nivel que merece ser calificado como tan inepto como sus rivales en el Congreso, los fujimoristas y los apristas, que ya antes habían sumado sus propias ineptitudes al pretender manejar al Congreso conjuntamente. El insulto más preciso imaginable es decirle a Vizcarra que es tan inepto como el fujiaprismo y a los fujiapristas decirles que son tan ineptos como Vizcarra.

Lo del fujiaprismo no era novedad. Sus integrantes sumaron a su falta de principios y de compromiso con su país una ineptitud descomunal en las declaraciones tristemente cómicas de sus voceros, y, sobre todo, en sus actos, incapaces de hacer nada realmente positivo: ninguna ley destacable, ningún apoyo a la consolidación de un mejor marco institucional. Viven en un estado de pataleta crónica del que jamás puede derivarse algo constructivo.

Vizcarra ha hecho esfuerzos denodados (y bizarros) en superar la ineptitud de sus rivales. Enfrentando pataletas con pataletas, ha conducido al país al inmovilismo y la desazón, empujándolo a la desaceleración (cercana peligrosamente a una recesión) y la desinstitucionalización institucionalizada.

Su mediocre y caprichosa reforma política, en la que el cálculo no era sobre qué era bueno para el país, sino qué era popular (o populista), no solo no servía, sino que ni siquiera llegó a implementarse, torpedeada por él mismo con su amenaza de adelantar las elecciones. Y es que, si usted quiere armar un castillo de naipes en medio de una tormenta, lo que salga no se verá muy bien y difícilmente se mantendrá en pie mucho tiempo.

Ejemplo palpable es la Junta Nacional de Justicia, un organismo que solo ha sido capaz de atraer a mediocres que ni siquiera han podido ser nombrados, mientras el Poder Judicial, atravesado por Hinostrozas y Cuellos Blancos, se sigue cayendo a pedazos.

Su adelanto de elecciones siguió la misma suerte, sumando a su inconveniencia una ejecución con negligencia inexcusable, sabiendo que ello iba a pasar por una comisión en el Congreso llena de miembros que eran la crema y nata de una ineptitud malévola.

Y ahora, derrotado por ineptos, Vizcarra trata de “curar” su propia ineptitud amenazando con nuevas cuestiones de confianza, improvisadas sobre la marcha y que posiblemente seguirán multiplicando el daño que él y el Congreso están causando juntos al país.

Como bien decía el Premio Nobel de Literatura Anatole France, “no estoy tan desprovisto de aptitudes como para tenerme que dedicar a la política”.