Los fujimoristas enemigos de la Constitución

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó reinsertar la firma del expresidente Alberto Fujimori en la Constitución. Esta fue retirada tras su renuncia desde Japón.

Definitivamente, a los congresistas fujimoristas no les importa que Fujimori renunciara desde el extranjero al cargo más importante del país, ni mucho menos los delitos de corrupción que él mismo reconoció haber cometido. Muchos de los legisladores que votaron a favor consideran que aquello es falso o, peor aún, que los crímenes están justificados porque salvó al Perú del terrorismo y de la hiperinflación.

Siempre he criticado el cortoplacismo suicida del fujimorismo. Su único objetivo es aprovechar cualquier espacio de poder, sin importar lo que venga después. Creen que restituir la firma de Fujimori es una victoria contundente que le sacará ronchas a la izquierda. Pero, probablemente, la izquierda también vote a favor de la medida, porque esta consolidaría textualmente lo que siempre denunciaron falsamente: “La Constitución es fujimorista”.

Esta Constitución tiene muchos méritos no solo económicos, sino también institucionales. El propio TC —entonces integrado por no fujimoristas— determinó que si bien la C93 nació de un golpe de Estado, su duración y la obediencia de ciudadanos e instituciones le dieron legitimidad. Sin embargo, el peor enemigo de la Constitución no es la izquierda ni los caviares, sino Fuerza Popular, que la utiliza tontamente para polarizar, en vez de que intentar unir a los peruanos sin importar su ideología.

Además, más allá del simbolismo fujimorista, no hay ninguna victoria; los fujimoristas apoyarán la actual Constitución con o sin la firma de su líder, pero, para quienes no son fujimoristas ni antifujimoristas, esto podría inclinarlos a apoyar una asamblea constituyente.

Los congresistas que piensan aprobar este despropósito moral y pragmático deben dejar de vivir pensando que la política es una lucha permanente entre la derecha y los caviares. Lo único que están logrando es deslegitimar más el sistema político.