Los engreídos burócratas dorados

-No me sorprende que nuestro exministro de Economía Luis Carranza le haya dado un portazo al CAF. Allí han persistido una serie de “argollas” y “capillas”, que vienen desde el larguísimo reinado de casi 25 años de su antecesor, el boliviano Luis Enrique García. Para quedarse tantísimo tiempo en tan espectacular mamadera, García seguramente tuvo que acceder a muchas recomendaciones, engreimientos y sinecuras de burócratas dorados, que se sentían muy fuertes por venir apadrinados políticamente por sus gobiernos. Y ya me imagino las corruptelas de tantos años de impunidad. Por lo que ha trascendido, la gota que derramó el vaso fue una presión del gobierno peronista argentino para colocar a uno de los suyos en un puesto clave. Antes, habían sucedido varios líos internos por el despido de burócratas dorados, que consideran como “acoso laboral” (¿?) tener un jefe exigente y que hasta hablan de violación de “derechos humanos” cuando les despiden. También hay una activista boliviana puesta por Evo Morales que estuvo armando quejas allá adentro.

No me sorprenden estas historias, pues en todos estos organismos internacionales hay mucha argolla, padrinazgo y política de pasillos (me dicen que el BID es terrible en eso). Nota aparte de esta noticia es lo tendencioso que tituló el diario socialista español El País la salida de Carranza, porque al poner “acoso” a secas, hace pensar a muchos de primeras que el tema fue sexual y no laboral. Claro que El País y otros no hacen un balance de todo lo bueno que ha hecho Carranza allí dentro con reformas y mayor rentabilidad o que había que botar parásitos dorados y politiqueros y se van más por el lado del escandalete. Así está de insustancial la prensa por todos lados.

PD.: Yehude, como antes Arana y Nadine, recién se ha dado cuenta de que Verónika Mendoza es una traidora sistemática, una Vizcarra femenina.