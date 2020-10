Al referirse a los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo sobre el congelamiento de deudas, el presidente del Congreso, Manuel Merino, dijo “nosotros, como corresponde, respetuosamente, hicimos de conocimiento y exoneramos la propuesta del Ejecutivo (de comisiones), suspendimos el Pleno para el día siguiente e invitar a la ministra (Alva). Ella aceptó la invitación y los resultados están a la vista. El Perú entero ha podido ver que ha sido lo mejor”. Y, orgulloso, remató: “esto es como un noviazgo, la novia está haciendo caso al novio”.

Asumiendo que él es el pretendiente ¿A quién le dio el rol de novia? ¿Al gobierno o a la ministra? Difícil de creer que hubiese hecho la misma analogía con un ministro hombre. Pero, aún así, la declaración de Manuel Merino evoca una rancia manera de ver el mundo en la que la voz de mando naturalmente recae sobre el hombre. ¿Habrá sido una patinada del presidente del Congreso o una confesión de parte? Me inclino por lo segundo. Luego de la llamada a las Fuerzas Armadas para darles calma ante una posible vacancia forzada y de este triste episodio, Manuel Merino podría llegar a convertirse en el representante natural del conservadurismo y el machismo local. Pero no la tiene tan fácil; ese es un espacio peleado por varios que no han logrado aún pasar de siglo.

Es otra cara de lo que llevó al diario Gestión a publicar una nota sobre trabajo remoto donde los cargos de directores, jefes y gerentes eran representados por hombres blancos, mientras que las únicas dos fotos de mujeres sirvieron para ilustrar el cargo de asistentes. Ante el merecido cargamontón en redes, el equipo de Gestión se disculpó, pero no deja de ser ilustrativo que esa nota saliese publicada así. ¿Cuántas personas la vieron antes de la publicación?, ¿a nadie le llamó la atención?

Recordando al gran Charly García, los dinosaurios, ¿cuándo van a desaparecer?