-Tengo que iniciar esta columna solidarizándome con Willax frente al fascismo caviar en redes que intenta cerrarlos. Si no piensan como nosotros, desaparezcan. ¡La censura como respuesta! Si no te agrada Willax, pues no lo veas. Si yo no te gusto, pues no me leas. Y sino, jódete por intolerante.

-"¡Más de 70 desaparecidos!", aullaban las redes y la TV irresponsable, enardeciendo las marchas. Las mismas ONGs han informado que solo existe un desaparecido (Gabriel Rodríguez Medrano), que seguramente pronto aparecerá. Pero tanto las redes como la TV apenas resaltan esto ahora…

-La cobertura hecha por Paola Ugaz para ABC es de vergüenza: solo entrevista a gente de un lado (Cateriano, De Belaunde, Lanegra, Cairo), exagera el número de los “desaparecidos”, en su nota aparecen las fotos de todos los presidentes procesados menos sus Toledo y Humala… Un asco.

-Asumió Sagasti y para los medios el Ejecutivo ya no es más una extensión del Legislativo, la vacancia ya no es un golpe y Sagasti es “legítimo”…

-El exTC Urviola hizo el peor ridículo al sugerir que el TC podría reponer a Vizcarra. Al nivel de Omar Cairo y Luciano López, los dos abogados más Vizcarra-lovers.

-Impresionante la diversidad de opiniones que la Asociación de Estudiantes Peruanos de Harvard convocaron para un panel sobre el “golpe”: RMP, el morado Daniel Olivares, el profeta Vergara y una PUCP. Les faltaron nomás Vizcarra y Cateriano…

-Típica cobertura sesgada de Canal N este lunes: Primero aparece el rojo Ronald Gamarra a elogiar la acción de la fiscal Zoraida Ávalos contra Merino y Ántero por los muertos en las marchas. Al final, Gamarra menciona que es abogado de uno de los fallecidos y la locutora Alvina Ruiz ni parpadea ante tamaño conflicto de interés. Al rato, ella entrevista al abogado caviar-vizcarrista César Landa. ¿No pueden buscar a otras fuentes que no sean de la misma línea?