Los AINE y las Cefaleas

Continuando con las medicinas para el dolor de cabeza o cefalea, hoy hablaremos de los antinflamatorios no esteroideos o los también muy conocidos AINE.

Estas medicinas son derivados del ácido acetilsalicílico al que la mayoría llama Aspirina®. Los AINE son preparados sintéticos que alivian el dolor, la fiebre, la inflamación y tiene propiedades antitrombóticas, pues actúan a nivel de las plaquetas y evitan de cierta forma la coagulación de la sangre.

Estos AINE usualmente vienen en presentación de tabletas, sin embargo, algunos de la familia también tienen presentación parenteral (inyectable) como el ketorolaco, diclofenaco o ketoprofeno. Quizá los AINE más conocidos y usados son el ibuprofeno, naproxeno o el ketorolaco. En cuanto a potencia son básicamente similares si se toman a buenas dosis, se diferencian quizá en el tiempo que dura su acción en el organismo o los efectos colaterales (indeseables) que pueden causar en la persona. Por ejemplo, el naproxeno tiene una acción que 12 horas vs. el ibuprofeno o el ketorolaco que duran 6 horas por lo que estos deben darse cada 6 u 8 horas al día. Sin embargo, el ibuprofeno causa menos “acidez” que el naproxeno. Hoy tenemos en el mercado unos derivados de los AINE, como el celecoxib, los cuales causan menos malestar estomacal.

¿Cómo debemos usarlos para controlar un dolor de cabeza como la migraña? Pues recordemos primero que la migraña no es un dolor de cabeza nada más: es un dolor de cabeza “por todo el cuerpo” pues nos molesta la luz, los ruidos, nos dan náuseas y no podemos continuar nuestra vida, pues queremos descansar y que se vaya rápido el dolor. Uno de los cambios que se presenta en el organismo es que se pierde la peristalsis del estómago, es decir, se paraliza. Al paralizarse, la pastilla que tomemos para el dolor se queda en el estómago y no avanza al intestino lugar donde se absorbe para que tenga acción. Por eso, si tomamos un AINE para el dolor, debemos acompañarlo de un medicamento que resuelva esta parálisis del estómago como es la metoclopramida o la domperidona. Este truco no es muy conocido y debe conversarlo con su médico. No se automedique.

Finalmente, no todo es bueno con los AINE. El uso frecuente puede generar lesiones en el estómago llamadas gastritis o una úlcera duodenal que nos puede complicar aún más el problema. También debemos tener cuidado, pues los AINE nos pueden hacer retener líquido lo cual puede subir la presión a los pacientes hipertensos y en casos especiales, causar lesiones en el riñón. No menos frecuente son las alergias a estos productos que contraindican su uso.

Recuerde, todo en exceso es malo para el organismo. Por ello, es un médico quien debe plantear la estrategia de su tratamiento.

