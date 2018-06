Somos locales

A pesar de la derrota futbolera de ayer, es conmovedor ver la movilización de peruanos en Rusia persiguiendo a la selección. Se calcula que ayer hubo 25 mil hinchas en el estadio ruso. Incluso en la derrota, hay un espíritu superior que los empuja a acompañar a este grupo en el próximo partido. Se entiende que mucha de esta euforia depende del tiempo que Perú estuvo ausente del Mundial, pero hay más.

Una explicación en broma, pero que tiene mucho de cierto es que los estadios extranjeros están llenos de peruanos por la masiva migración de las décadas pasadas. Se ‘agradece’ al desastroso gobierno de Alan García tener a tantos peruanos fuera. Es cierto, según la Encuesta Mundial a la Comunidad Peruana en el Extranjero, el INEI calcula que entre 1990 y 2011 salieron más de dos millones de peruanos a hacer su vida lejos.

A esto se le suma otro factor. El crecimiento económico ha generado una clase media más grande que ahora puede invertir (o endeudarse en cómodas cuotas) para vivir la experiencia de sus vidas. Según estimados iniciales de la embajada de Perú en Rusia, al menos 20 mil compatriotas estarían viajando a alentar a la ‘Blanquirroja’. Este contingente incluye al patético grupo que cree que ir al Mundial es un viaje de promo de una segunda pubertad que les permite exhibir lo peor del comportamiento del criollo y del machito peruano.

En Australia, Estados Unidos, Austria o Suecia, Perú juega como local. La materia prima de esa hinchada son los peruanos en el extranjero y la nueva clase media, pero este potencial no se hubiera desarrollado de no ser por esa necesidad de identificarse con algo que prima en el ánimo nacional. La selección ha logrado recrear esa identidad, que no se ve ni por asomo en otras esferas.