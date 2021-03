Lo que me da esperanza en el Dia Internacional de la Mujer

Por Teresa Carlson, Vicepresidenta de Sector Público e Industrias a nivel mundial, Amazon Web Services.

Cuando viajo alrededor del mundo, siempre intento pasar tiempo con las lideresas de las diferentes organizaciones, industrias y ámbitos de la vida. En el tiempo que pasamos juntas, intento conocer sus sueños y esperanzas. En esas conversaciones, escucho tanto el deseo de pensar en grande sobre el futuro como la lucha por equilibrar los compromisos y las responsabilidades que recaen casi exclusivamente en las mujeres.

Las cifras son claras: el porcentaje de mujeres que participan en la fuerza laboral mundial está disminuyendo.

De acuerdo con los datos registrados en DINA hasta la fecha, un total de 12,541 mujeres peruanas se dedican a actividades relacionadas a la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, de un total de 37,079 inscritos de esta misma nacionalidad en esta plataforma.

Se estima que menos de la mitad (47,292%) de todas las mujeres mayores de 15 años participaron en la fuerza laboral en 2019, según datos de la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Mundial. Esto supone un descenso respecto al año 1990, cuando el 51,186% de las mujeres participaban.

La COVID-19 parece haber acelerado esta preocupante tendencia. Más de 5 millones de mujeres han perdido su empleo entre febrero y diciembre de 2020, según el Departamento de Trabajo de Los Estados Unidos. Esto supone el 55% de todas las pérdidas netas de empleo en EE.UU. en ese periodo de tiempo. En diciembre de 2020, habían tres madres trabajadoras desempleadas por cada padre que había perdido un empleo, y las mujeres representaban la totalidad de los 140.000 empleos netos que la economía estadounidense perdió en diciembre de 2020.

En el caso de Perú, según datos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) del 2019, la participación de las mujeres en disciplinas STEM solo representaba el 30.3 % del total de estudiantes de universidades matriculados en dichas áreas.

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) informó que el porcentaje de mujeres profesionales dedicadas a la ciencia, tecnología e innovación en el Perú, alcanza el 34% del total de profesionales registrados en el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA).

Es fácil desesperarse ante estos datos. Hace poco escribí sobre los pasos que podemos dar para recuperarnos del último año. Hoy quiero compartir tres historias que me hacen albergar la esperanza de que podemos alcanzar colectivamente la paridad de género.

Creciente apoyo institucional. En el Reino Unido, el Departamento de Digital, Cultura, Medios de Comunicación y Deporte creó las Asociaciones de Competencias Digitales (DSP) regionales del Reino Unido. Las DSP han ayudado a reunir a organizaciones del sector público, privado y benéfico para ayudar a aumentar las capacidades digitales en toda Inglaterra. La DSP local de West Midlands ya ha colaborado con Amazon Web Services (AWS) y nuestra organización colaboradora, Generation, para ampliar las oportunidades de aprendizaje de habilidades digitales en la región.

Cambio de actitudes. En diciembre, tuve el placer de sentarme con Indra Nooyi, ex consejera delegada y presidenta de PepsiCo y miembro de la junta directiva de Amazon. Indra compartió muchas ideas valiosas, incluida una divertida -y educativa- historia de su infancia. En las palabras de Indra:

Cuando era joven, toqué en una banda de rock de chicas, lo crean o no. Me sorprende que mis padres me permitieran tocar en esa banda de rock y mucho menos tocar la guitarra por mi cuenta. Ahora, no era una banda de rock muy buena, pero ¿a quién le importa? Pensaba que mis tías y mis tíos eran muy conservadores y viejos, como que me mirarían por encima del hombro y le dirían a mis padres: “¿Cómo se atreven a permitirle hacer esto?” En cambio, los encontré tarareando las melodías. Los encontré diciéndole a otras personas: ‘Adivina qué, nuestra sobrina está en una banda de rock’. Así que quizás, ya sabes, fui parte de este cambio en la sociedad.

La historia de Indra habla de un punto más amplio: que el cambio de actitudes puede cambiar la trayectoria de la vida de una mujer joven. Como dice Indra, “no crecí en una familia rica ni en una buena familia india de clase media, pero los hombres de mi familia, mi padre y mi abuelo, insistieron en que las chicas recibieran educación. Insistieron en que las chicas llegaran hasta donde quisieran”.

Ambición individual. En mi función supervisando los esfuerzos AWS’s Training and Certification, me siento orgullosa al ver a mujeres de todos los orígenes dar el valiente paso de aprender nuevas habilidades y comenzar nuevas carreras en el area de computación en la nube. Por ejemplo, Renee Urbanowicz, que participó en AWS re/Start, un programa gratuito de desarrollo de habilidades de 12 semanas a tiempo completo que prepara a personas desempleadas o subempleadas para carreras en la informática en la nube, sin necesidad de tener experiencia tecnológica previa.

Renee, que vive en Australia, decidió aprender computación en la nube tras tomarse unos años de descanso para cuidar de su familia.

“Como madre primeriza, volver a trabajar me parecía bastante desalentador”, dijo Renee. “Sin embargo, el programa AWS re/Start me ha proporcionado oportunidades que no creía posible. Estoy sumamente emocionada por ampliar mi formación y conocimientos y comenzar mi nueva carrera en la industria de la computación en la nube.”

Invertir la disminución de la participación de las mujeres en la fuerza laboral es un esfuerzo que requiere esfuerzo, inversión y colaboración todos los días del año. En el Día Internacional de la Mujer, espero que estas historias ofrezcan una visión esperanzadora de un futuro que podemos alcanzar juntas.

