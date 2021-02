Lo que mata no es el veneno, sino la dosis…

La vida está llena de complejidades y la perfección no existe. Para todo hay pros y contras, costos y beneficios. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, hay que ser bien hechos, buscar lo bueno, pero sin ser extremistas, sin creerse perfecto, ni pensando que se tiene toda la verdad en las manos. Saber escuchar es fundamental.

Ya lo planteaba Aristóteles hace dos mil años, los vicios están en los extremos, y la virtud en el centro.

Un antiguo refrán de la época en que se le ponían velas a los santos decía: “Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre”. Lo mismo podríamos decir de la distancia entre las personas: Ni tan cerca que nos contagiemos de COVID-19 (y de otras toxicidades) ni tan lejos que no nos alumbremos y nos deprimamos. Busquemos la integración, y no nos engañemos: la carne viene con hueso.

Tenemos un dilema mortal entre la economía y la salud, y yo le sumaría; un dilema terrible entre la salud física y la salud mental. Pero se trata de integrar. Buscar soluciones. ¿La cuarentena trae costos y consecuencias? Sí. Pero no hacer cuarentena también. Seamos sinceros, no sabemos qué es lo perfecto, no podemos predecir el futuro. ¿La vacuna puede tener algunos costos y efectos? Sí, pero no ponérsela puede salir mucho más caro.

Busquemos el equilibrio entre la salud física y la salud mental, entre la economía y lo sanitario. La idea es fortalecernos. Cumplamos la cuarentena, confiemos en la buena fe de los que intentan protegernos (personal de salud, enfermeras, investigadores, y los ejemplos de otros países que por algo han optado también por estas medidas).

El abandono nos daña, la protección nos fortalece, y la sobreprotección nos hace débiles.

Confiemos dos semanas, el primer lote ya llega, y hagamos lo que sí se puede hacer para mantener nuestro sistema inmunológico fuerte. Así como el virus nos puede matar, un poco de él (vacuna) nos puede volver inmunes. Como en la vida misma, en lo físico y en lo psicológico, lo que mata no es el veneno, sino la dosis…