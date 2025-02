¡Lo que estamos viviendo!

Muchísima gente no se percata de que estamos viviendo un cambio descomunal de época con este giro total en la primera superpotencia mundial. Se está acabando el mundo establecido tras 1945, de acuerdos internacionales (OTAN, OMC, OMS, etcétera), de coordinación estrecha EE.UU.-Europa, de respeto absoluto por las soberanías (al menos en el papel), de EE.UU. como el gendarme mundial, de la creencia en el libre comercio, etcétera. De lo que he vivido, el mundo ya ha pasado por varios de estos momentos claves. Era muy pequeño, pero 1968 fue muy clave, con hechos que inclinaron al mundo hacia la izquierda (invasión rusa a Checoslovaquia, el Mayo francés y muchos más disturbios estudiantiles mundiales, la ofensiva del Tet y la masacre de My Lay en Vietnam, que significaron el inicio de la retirada yanqui, el golpe de Velasco en Perú, el inicio de la agonía del patrón oro-dólar, y la posterior inflación mundial de los 70). Otros tres años claves fueron 1978-79-80 con el ascenso al poder de Deng, Juan Pablo II, Thatcher y Reagan en China, el Vaticano, UK y USA. Los tres primeros llevaron al mundo hacia la derecha, mientras que China con Deng comenzó su carrera para ser una superpotencia. Luego, vino 1989 con la caída del Muro de Berlín, que trajo el fin del Imperio de la URSS, además de la derrota del Comunismo ante el Capitalismo. Es difícil explicárselo a un chico de hoy, pero uno vivía con la sensación de que, salvo muy pocos países, el comunismo era imparable en casi todo el planeta y así la gran mayoría de la humanidad terminaría viviendo bajo ese sistema. El “Soviet Superman” se deshizo repentinamente como si fuera de barro (por eso, el siglo XX empezó de verdad en 1918 y acabó en 1989). Luego, el ataque a las Torres Gemelas en 2001 cambió absolutamente todo el concepto de seguridad en el planeta. Hoy, en 2025, USA renuncia a ser el gendarme mundial, abandona a Europa, abraza al proteccionismo y al populismo, vuelve al expansionismo y se obsesiona con China. ¡Wow!