Vizcarra se puso contra la pared cuando soltó, en una de sus conferencias de mediodía, hace dos semanas, que el “Perú ya llegó a la cima de contagios e inicia el descenso”. A estas alturas tendría que ser obvio que el optimismo ilusorio y las ganas desmedidas de mostrar progreso en momentos de incertidumbre son malos consejeros. De una declaración como esa pocas cosas buenas podían salir: si era cierto que la curva epidemiológica iniciaba su declive, políticamente no le iba a generar una ganancia tan importante, pero si no era cierto, como terminó ocurriendo, se lo recordarían todos los días. En el balance general, afirmar algo así de categórico y crucial para el futuro de millones era un riego muy grande e innecesario.

Ni el pico ni la meseta estaban a la vista 15 días atrás y parece que poco ha cambiado. La cantidad de fallecidos por días no disminuye, manteniéndose sobre los 100 y 190 muertos desde hace una semana. Además, en los últimos días, el número de casos oficiales se ha disparado, lo que sugiere que en las siguientes semanas el número de fallecidos por día no disminuirá. Las cosas no pintan bien, pero se puede hacer más para reducir la sensación de pánico.

El gobierno tiene que explicar con más claridad que la cifra diaria de contagiados oficiales se ha disparado en parte porque ha aumentado el número de pruebas. Hemos pasado de hacer 30 mil pruebas diarias a más de 45 mil en los últimos tres días. Inevitablemente, a mayor cantidad de pruebas, mayor identificación de contagiados que igual ya existían. Esta, aunque suene paradójico, es una buena noticia porque se está haciendo lo mínimo que manda el manual: pruebas, pruebas y más pruebas. Solo 13 países han logrado realizar más de 1 millón en total, lo que permite identificar y aislar a los contagiados. Entender eso puede ayudar a navegar mejor la realidad, aunque sin perder el realismo.