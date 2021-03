La verdad, Sofocleto se quedó corto al titular Los Cojudos a un libro suyo que tan bien nos definió: según un sondeo del IEP en LR publicado ayer (si es que les creemos a Mohme y a esta ONG caviar, donde el actual ministro rojo Ricardo Cuenca de Educación fue su reciente mandamás), el 41% cree que se “exageró mucho” en la reacción de indignación contra Vizcarra por su vacunación clandestina. ¡Plop! O sea, tenemos un 41% de inmorales podridos ante la mentira y pasivos ante la trampa. Y un 38% opina que el gobierno de Vizcarra fue “muy bueno” o “bueno”. ¡Plop! Sí, esos compatriotas genios consideran así de bien a ese mismo gobierno que nos mintió, nos polarizó, nos arruinó, nos masacró con sus pésimas políticas de salud y nos dejó fregados por no comprar la vacuna en su momento. Como postre de esto, el 19% ve como positiva la actuación de Vizcarra tras su vacancia. ¡Plop! ¡Es decir, cuando mintió más y salió lo de la vacuna! O sea, Vizcarra tiene casi un 20% de voto duro. Pero allí no acaba la cosa: el 38% responde que no se vacunará, a pesar de la mortandad que ha habido a su alrededor. ¡Plop! Si uno junta las respuestas, tenemos que entre 20% y 40% de nuestros compatriotas son muy poco inteligentes (por no usar el término de Sofocleto), amorales y masoquistas. De terror, ¿no? Y muchos de ellos son del sector A/B, bien comidos y educados. Eso son nuestros “caviares asintomáticos”, esos que le perdonan todo a Vizcarra por su antifujimorismo.

-¿Me van a venir a decir que es “casualidad” que justo se reabra el juicio de las falaces “esterilizaciones forzadas” a tan pocos días de las elecciones? Ya pues…

-Ojo a ese nuevo reglamento de colegios privados: parece que el ministro rojo Cuenca quiere imitar al velasquismo anti-colegios privados. ¡Resucitaron los generales Arrisueño y Carpio Becerra, nefastos ministros de Educación de Velasco!