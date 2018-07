“Hasta aquí llegué”

A pesar de la baja aprobación que tiene el Congreso, una situación que se puso crítica con la recién acabada gestión de Luis Galarreta, lo visto ayer parece indicar que el manejo parlamentario será una continuación del anterior o quizá más extremo. Daniel Salaverry, del entorno más cercano a Keiko Fujimori, fue elegido presidente del Parlamento en una fórmula de un solo color partidario, como no se veía desde hace 18 años.

Precisamente, la última vez que ocurrió algo similar fue en julio del año 2000, cuando Alberto Fujimori, apoyado en la coalición naranja Perú2000, había logrado su tercer mandato consecutivo. Pero tan solo un par de meses después, la difusión de los ‘vladivideos’ inició la caída del autoritario y corrupto régimen fujimontesinista.

Gestos y decisiones durante la jornada de ayer en el Congreso hacen prever que no habrá un cambio de rumbo. Salaverry y sus vicepresidentes Leyla Chihuán, Segundo Tapia y Yeni Vilcatoma son una Mesa de “fujimorismo químicamente puro”, como los llamó su contendor Víctor Andrés García Belaunde.

¿Trabajará Salaverry en la búsqueda de consensos? ¿Estarán a la altura de las circunstancias para la necesaria reforma del sistema judicial?

Aunque deberían poner la institución parlamentaria por encima de sus objetivos partidarios, parece que no será así. Una muestra fue lo ocurrido con la congresista Vilcatoma, quien se ha hecho de la tercera vicepresidencia del Parlamento a pesar de que tan solo unas horas antes era congresista no agrupada y, por tanto, no podía postular en la Mesa Directiva.

Lo que se veía como una evidente infracción al Reglamento del Congreso fue solucionado con su rápida reincorporación a las filas de Fuerza Popular.

La legisladora, por cierto, se había apartado de la bancada naranja en setiembre de 2016 porque era un partido “que solo trae retraso y corrupción al Perú”. En menos de dos años, la apreciación de Vilcatoma volvió a cambiar o quizá fue la tentación del cargo.

Pero la preocupación por el estilo del fujimorismo y de Salaverry, en particular, parece que no crecía solo entre las tiendas políticas rivales. Ayer, en pleno proceso de votación, la congresista Paloma Noceda comunicaba por WhatsApp su renuncia a la bancada de Fuerza Popular.

“Hasta aquí llegué”, dijo Noceda en su renuncia, apelando a valores y principios, antes de señalar que “no he visto nunca que los amiguismos e intrigas funcionen bien en ninguna institución”. Veremos qué pasa en los próximos días con las propuestas que exponga mañana el presidente Martín Vizcarra.